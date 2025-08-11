Secuestran un arma de fuego

Identificaron a los cinco detenidos por venta de drogas de diseño en fiestas electrónicas
Los allanamientos se realizaron en Azul y en Tres Arroyos.
Personal de GTO de la Comisaría Primera de Azul llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Camilo Gay al 900, en el marco de una investigación por amenazas y daños.
El procedimiento se realizó en cumplimiento de la orden judicial emitida en la causa caratulada “Amenazas – Daño – Azul”, con intervención de la UFI N° 1, a cargo del Dr. Adrián Peiretti, del Departamento Judicial de Azul.
En el lugar se procedió al secuestro de un arma de fuego tipo pistolón, con culata de madera, calibre 12. El imputado, identificado como Diego Germán Amundarain, de 34 años, fue notificado de las actuaciones correspondientes según los artículos 1 y 60 del Código Procesal Penal.
