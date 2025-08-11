Incendio de un vehículo en la Ruta 3

Este lunes por la tarde, un vehículo se incendió en el kilómetro 272 de la Ruta Nacional Nº 3 por causas que aún se desconocen.

La conductora, identificada como Brenda Pereyra, oriunda de Cacharí, resultó ilesa.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Cacharí, agentes de Vial Azul, personal de Corredores Viales y efectivos de la Comisaría de Cacharí.