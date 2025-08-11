El Municipio firmó convenios de cooperación institucional con cinco entidades locales

Este mediodía, en la sede del Círculo Árabe, el intendente Nelson Sombra encabezó la firma de convenios marco de cooperación institucional con cinco entidades de la ciudad. El acuerdo busca promover acciones conjuntas en beneficio de la comunidad, en ámbitos sociales, culturales, educativos y deportivos.

En representación de las instituciones, rubricaron el documento sus autoridades: Círculo Árabe, Círculo de la Policía Federal, Círculo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Centro de Jubilados Monte Viggiano y la Filantrópica Italiana.

El convenio contempla la realización de actividades conjuntas como cursos, asistencia técnica, eventos recreativos, préstamo de muebles e inmuebles, y otras iniciativas orientadas al fortalecimiento comunitario. Como contraprestación, el Municipio eximirá del pago de tasas municipales a los espacios participantes y brindará apoyo institucional.

Durante la apertura, Gladys Basualdo, en nombre del Círculo Árabe, destacó la vocación de trabajo conjunto: “Cada propuesta que salga del Estado, nuestra institución está al pie acompañando porque trabajar para la comunidad es nuestro principal objetivo”.

A su turno, la secretaria de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, Laura Barbalarga, remarcó que “esto es una manera de formalizar el trabajo que ya venimos realizando. Estamos acostumbrados a una asociación recíproca y siempre nos hemos manejado con muy buena voluntad, y quiero agradecerles por eso”.

En el cierre, el jefe comunal subrayó la importancia del compromiso mutuo: “Las tasas se van a condonar. Es una forma de apoyar a las instituciones, pero en una ida y vuelta basado en el compromiso y en poder estar atentos a la demanda comunitaria. El Estado somos todos y todas”.

La actividad contó además con la presencia del subsecretario de Comunicaciones, Pablo Vera De Bonis, y el director de Prensa y Protocolo, Sebastián Zapulla.