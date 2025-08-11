Siniestro vial  en Avenida 25 de Mayo

Afortunadamente la joven está fuera de peligro.
En la mañana de este lunes, alrededor de las 8, se registró un accidente de tránsito en Avenida 25 de Mayo, entre Maestras Azuleñas y calle 3, en la ciudad de Azul.
Por causas que no se determinaron aún, un automóvil Ford Fiesta de color blanco (dominio GSP-470), conducido por Héctor Juan Gómez, de 62 años, colisionó con una moto Motomel Bitz de color naranja (dominio 745-HRX), guiada por Carlos Anselmo Fuchila, de 56 años, quien viajaba acompañado por su hija de 11 años.
Ambos ocupantes de la motocicleta fueron trasladados en ambulancia a los Hospitales.
Según se informó, Carlos Fuchila sufrió una fractura expuesta en su pierna izquierda, y ambos se encontraban conscientes al momento del traslado.
En el lugar trabajó personal policial del Comando de patrullas y se solicitó la presencia de la Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.
La causa fue caratulada como Lesiones Culposas y quedó a cargo de la UFI 13 del Departamento Judicial de Azul.
