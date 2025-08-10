Accidente de tránsito en la intersección de calles Corrientes y Las Flores

En la noche del domingo, alrededor de las 20, se registró un accidente de tránsito en la intersección de las calles Corrientes y Las Flores, en la ciudad de Azul.

Por causas que se tratan de establecer, colisionaron un automóvil Peugeot 206, de color blanco, dominio CRC 961, conducido por Nicolás José Vena, de 30 años, y una moto Corven Energy 110 cc, de color blanco, dominio A241KSV, guiada por Lourdes Daniela Ferreyra Coronel, de 25 años.

A raíz del impacto, la motociclista fue trasladada en ambulancia al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos” para su atención médica, consciente y sin riesgo de vida.

En el lugar trabajó personal policial del Comando de patrullas 7 y se solicitó la presencia de Policía Científica para la realización de las pericias correspondientes.

Las actuaciones fueron caratuladas como Lesiones culposas, con intervención de la UFI N° 2 del Departamento Judicial de Azul, a cargo del Dr. Carballo.