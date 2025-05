Siete allanamientos en Azul por venta ilegal de medicamentos

En un operativo conjunto realizado este jueves por la DDI Azul, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y la UFI N.º 2, se concretaron siete allanamientos simultáneos en distintos comercios de la ciudad, en el marco de una investigación por venta ilegal de medicamentos y usurpación de títulos.

La causa se inició tras una denuncia presentada el 15 de abril por el apoderado legal del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. Según la presentación, en diversos establecimientos no habilitados se vendían medicamentos de venta libre y bajo receta, sin la correspondiente autorización sanitaria.

Los procedimientos ordenados por el Juzgado de Garantías N.º 3 a cargo del Dr. José José Suárez y solicitados por el fiscal Dr. David Carballo, incluyeron inspecciones en los siguientes puntos:

• Kiosco Kober (Burgos 1099)

• Maxikiosco y Autoservicio Lolo (Av. 25 de Mayo y calle 8)

• Supermercado Nino (Maipú 76)

• Tres locales identificados como Chaplin (Av. Mitre 965, Mitre y Las Flores, y Burgos entre Corrientes y Amado Diab)

• Pañalera “Mis 2 Angelitos” (Cáneva 794)

Durante los operativos se procedió al secuestro de una importante cantidad de medicamentos, entre ellos productos como Migral, Amoxidal, Fabamox, Amoxicilina y Qura Plus, algunos de los cuales requieren prescripción médica y control de dispensa según lo establecido por la legislación sanitaria vigente.

La investigación surgió tras una labor de constatación en la que el denunciante, actuando bajo directivas del Colegio de Farmacéuticos, compró personalmente los medicamentos en los locales señalados, documentando las transacciones con facturas y fotografías, pruebas que fueron incorporadas al expediente judicial.

Además del secuestro de los productos, se labraron actuaciones por presuntas infracciones a la Ley 10.606 (ejercicio ilegal de la medicina), Ley 11.405 (regulación de la actividad farmacéutica) y los artículos 204 y 247 del Código Penal, vinculados a la salud pública y la usurpación de títulos.

El fiscal advirtió que este tipo de prácticas representan un riesgo grave para la salud pública, al ofrecer medicamentos sin controles profesionales y en entornos no habilitados, fuera del circuito farmacéutico legal.

Las diligencias se llevaron a cabo sin incidentes y las autoridades continúan con la recolección de pruebas. No se descartan nuevas medidas judiciales ni ampliaciones de la causa en los próximos días.