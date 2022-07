Queja de vecinos por la ruta provincial 51

Este miércoles, vecinos que se encuentran viviendo en inmediaciones a la ruta provincial 51 manifestaron su queja.

A su vez, solicitan a los conductores que deban transitar por dicha que ruta que tengan precaución ya que no solo la falta de demarcación dificulta la circulación, sino que en caso de tener un imprevisto, el lugar no cuenta con banquinas apta para detener la marcha.

No solo no esta señalizada, ni los arreglos ni la obra que está realizando el Gobierno provincial, sino que en caso de tener que descender a la banquina la tierra no se encuentra firme para luego permitir el regreso a la ruta.