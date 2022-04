Se realizará el XXXI Encuentro de Motos en Azul

Al respecto el jefe comunal destacó el trabajo de los organizadores de este tradicional encuentro de Semana Santa e invitó a las vecinas y vecinos a que participen, “muy contentos de poder tener este importante evento nuevamente, luego de la pandemia, que sigue en pleno crecimiento. Vamos a recibir una gran cantidad de turistas, se estima más de dos mil, y desde el municipio lo que hacemos es acompañar y colaborar para que esto sea un éxito”.

En tanto indicó que se prevé realizar los respectivos controles vehiculares en forma conjunta entre los agentes municipales y la Policía de la provincia para que el evento se desarrolle de la mejor manera en cuanto a la seguridad vial.

“Tenemos que colaborar todos ya que se verá afectado el tránsito en general ya que es un volumen muy grande de gente que llega y que obviamente redunda en un movimiento económico muy importante. Por eso vale la pena que todos pongamos un granito de arena”, afirmó.

Por su parte Juan Alberto Mazzo, presidente de la agrupación destacó que "nuestras expectativas son muy buenas, hemos cubierto todos los lugares de alojamiento por la cantidad de personas que concurrirán. Vienen muchos grupos que nunca vinieron de Capital, Santa Fe, Ríos Gallegos y de otros lugares".

Asimismo Virginia Cabrera, integrante de Quijotes del Camino, explicó que nuevamente se realizará estarán los feriantes en la ex cancha de rugby donde además se presentarán espectáculos musicales también. En este punto acotó que no se cobrará entrada solo se pedirá la colaboración con un alimento no perecedero para los comedores locales

Cronograma de actividades:

Jueves 15

8 hs: recepción de participantes.

Feriantes

21 hs: asado bienvenida

Viernes 15

16 hs. Shows con bandas locales y de la zona. Se presentarán La Máquina del Rock, Ser Humano y El Truco Final.

20 hs. Caravana nocturna recorriendo Parque Municipal, Costanera, Plaza del Quijote, Av. Pellegrini, Cacique Catriel y Balneario.

21 hs. Bandas en vivo: Maquinación, Castigador y Axis Terra.

Sábado 16

10 hs. Caravana a las Sierras y al Monasterio Trapense.

14hs juegos en la ex cancha de Rugby

16hs. Bandas en vivo: Muzza y 20 pesos

17hs. Caravana por la ciudad

17.30 hs. Bandas en vivo: Patria al hombro, Legendarios 70 y Palieres.

22 hs. Sorteos

Domingo 17

Despedida; los artesanos continuarán hasta las 19.