Comunicado de Altamirano por la postergación de la audiencia

Comunicado: Como represalia a las denuncias de parcialidad del fiscal Dr. Calonge y complicidad del fiscal general Dr. Marcelo Sobrino, frente a la procuración general.

“No solo han postergado la audiencia con el fiscal general sino que además me impiden formar parte de dicha reunión a pesar del pedido de los familiares de Sebastián Simón”.

Altamirano: "Compartimos rechazo de mi presencia en la reunión, y las denuncias y respuestas intercambiadas con la procuración general sobre el accionar del ministerio público fiscal del departamento judicial de Azul, por negligente y mal intencionado. Por acción directa u omisión perjudicando los intereses de la víctima Sebastián Simón. Salvando de dicho accionar en un desempeño ejemplar al fiscal original Dr. Borean."

Nota al Dr. Gastón Argeri S/D

Me dirijo a Ud. por disposición del Sr. Fiscal General a fin de poner en su conocimiento lo siguiente: /////Azul, de marzo de 2022.- VISTO y CONSIDERANDO: el escrito presentado con fecha día 3 de marzo del corriente año por parte de Marcelino Roberto Simón progenitor de Sebastián Simón, quien resultara víctima de homicidio culposo agravado en I.P.P. 01-01-004258/21 en la cual solicita una audiencia informativa con el suscripto en los términos del artículo 83 inc. 1, 3 y 10 del C.P.P, siendo la misma exclusivamente de carácter técnico jurídico y teniendo en cuenta que el Sr. Marcelino Simón se encuentra presentado en la causa como particular damnificado con el patrocinio letrado del Dr. Gastón Mario Marcelo Argeri en los términos de los Arts. 77, 79 y ccts del C.P.P, RESUELVO 1. Conceder audiencia para el día jueves 10 de marzo del corriente año a las 11.30 hs en los términos solicitados al Sr. Marcelino Roberto Simón (progenitor), a la Sra. Adelina Páez (progenitora) y a la Sra. Lucia Viviana Simón (hermana) con la asistencia técnica de sus letrados particulares, toda vez que los mismos resultan partes legitimadas en el presente proceso. (art. 77, 79 y ccts del C.P.P)2. Denegar la petición formulada por el Sr. Marcelino Simón en la cual solicita la presencia en dicha audiencia de la Sra. Griselda Altamirano, ello teniendo en cuenta la ausencia de legitimación de la nombrada en este proceso, sin perjuicio que -de adquirirla- podría solicitar en el futuro una nueva audiencia. Notifíquese.

Secretario Departamento de política criminal Procuración general de la suprema corte de justicia Prov. de Buenos Aires Dr. DANIEL LAGO

SOLICITUD DE CAMBIO DE FISCAL

Por medio de la presente le quiero informar mi parecer y el de mi familia sobre el desempeño del fiscal Juan Ignacio Calonge a cargo de la fiscalía de Delito Especiales del Departamento Judicial de Azul.

Como así también informarle lo charlado oportunamente con el Fiscal General Marcelo Sobrino del mismo departamento judicial luego de la reunión que mantuvimos con usted el 6 de enero del corriente año.

Sintéticamente le exponemos el caso para que este en conocimiento de los hechos que son materia de investigación del fiscal por nosotros cuestionado.

El 5 de diciembre un auto atropella y mata dejando abandonado sobre el asfalto sin socorrer a mi hijo JORGE SEBASTIAN SIMON de 19 años, a las 4:30 am aproximadamente, a las 14hs del mismo día se presenta con un abogado un funcionario de la Municipalidad de Tandil, Luciano Jaureguiber, al que le secuestran el auto y se va a su casa, durante ese lapso de 10 Hs. prófugo este funcionario llamo a diferentes funcionarios incluido el secretario privado del intendente y varios más, incluso mantiene encuentro presencial con este todo anterior a entregarse en sede de comisaria.

El 6 de diciembre el fiscal original de la causa solicita la detención y la defensa una eximición de prisión. La prisión preventiva quedo sujeta a que esta eximición recurra las distintas instancias procesales condición impuesta por la jueza en primera instancia.