“Construyendo Chillar”: Sorteo de lotes
Listado de aprobados:
Nº DE REGISTRO APELLIDO Y NOMBRE
1 AVENDAÑO GRACIELA DEL CARMEN
2 MASSON PABLO DAVID
4 ENRIQUE MILAGROS DEL CIELO
9 LEZCANO ALICIA ESTELA
10 DERBES PIROLA AUGUSTO JOSE
13 LEYVAS MARGARITA CRISTINA
14 CAMPILLO DANIEL ANIBAL
15 ALVAREZ JULIANA
17 GAVILAN VIVIANA SOLEDAD
19 MUJICA JORGE PABLO
20 BORDON FABIAN ANDRES
22 IRATBORDE MYRIAM ROXANA
23 ALBORNOZ JUAN JOSE
24 AYALA ZULMA
28 ALVARADO YESICA VANESA
29 AFFONSO YESICA MARIEL
31 STUARTS ESTEFANIA/MOYANO ADRIAN HEBERTO
32 PALACIOS JONATAN ANDRES
34 FERNANDEZ JORGE ALFREDO
39 POTES JESICA VANESA
40 CABRAL JAVIER ANDRES
43 BORDENAVE AGUILAR MAXIMILIANO
44 ZABALA MATIAS OSCAR/DENAPOLE CASANDRA M
45 AGUILAR MARIA SOFIA
49 QUINZIO LUCIA ANTONELA
51 GAITAN PEDRO ALBERTO
53 BARBOZA HUGO DANIEL
54 PORTA DAIANA
55 FERNANDEZ MAXIMILIANO
56 FRISORGER FAUSTO FEDERICO
58 CABRAL JUAN MANUEL
59 BAUER NELIDA LUCRECIA
62 PALACIOS CLAUDIO MARTIN
65 GOMEZ JONATHAN NAHUEL
66 ALMADA JUAN MANUEL
70 ALVARADO ALEXIS NICOLAS
71 GONZALEZ SAMUEL DAVID
72 GELSO SANTIAGO
73 MOLEDOUS JORGE LUIS
75 PAULY HECTOR LUIS
76 PAULY DIEGO OMAR
77 DUARTE MARINA ANAHI/SANCHEZ LEANDO L
78 PIANO MARIO ENRIQUE
79 BORDENAVE AGUILAR RODRIGO
80 BORDENAVE MAURICIO ANDRES
81 ALBERT ERICA VANESA
82 MOREI WANDA ESTEFANIA
83 MELO PABLO IGNACIO
84 VITALE MARIA JOSE
86 MANSILLA FABIAN ANDRES
88 TREJO SERGIO ALBERTO
89 OJEDA VANINA YAMILE
91 MICHE DANIELA BEATRIZ
93 FANTAGOSSI MARIO LUIS
94 BORDENAVE ANDREA SOLEDAD
95 GARRIDO ESTANISLAO
96 COLELLA FACUNDO NICOLAS
97 SOSA MARIA PAZ
98 MASSON ALDAZ MARIA PAZ
99 LUCERO GUILLERMINA MARIELA
100 ALBORNOZ MARIANGELES
103 PORRAS MARIA SOLEDAD
104 SAN ROMAN CLAUDIO ALFREDO
105 MEHRING VICTORIANO ENRIQUE
107 FERREIRA BETIANA NAZARENA
111 LUCERO NOELIA ANDREA
115 GARRIDO MICAELA/ URRUTIA SAUL H.
116 PALACIOS ALEJANDRO CUSTODIO
117 SEQUEIRA ESPASANDIN CAMILA
118 ZABALA NICOLAS AUGUSTO
121 ALEGRONI AGUSTIN
124 GARCES MATEO
125 ESTANISLAO HERRERA BARBARA GISELA
126 GAMARRA JOSUE ELEOY
127 GARCES JULIAN
129 MUJICA MARCELO FABIAN
130 ROTT SEQUEIRA NICOLAS ANDRES
131 LUCERO GABRIELA CELESTE
134 POTES ESTEBAN JOSE
135 PIZARDI ALBERTI MARCELO IVAN
136 PUGNI EDGARDO ISMAEL
137 DURANTI GISELA ALEJANDRA
138 OLIVERA ANIBAL NAZARENO
139 CUFRE VICTORIANO OSVALDO
140 DINAPOLE TOMAS
141 MASSON ANGULO JUAN IGNACIO
142 GOMEZ GUSTAVO DANIEL
143 CUFRE MARCOS GABRIEL
145 TALAMONTI MICAELA AGUSTINA
146 ROMAN JULIO CESAR
147 LUCERO SIMON
150 VENA MARCELO ADRIAN
151 VILLAREAL JULIAN
152 VILLAREAL TOMAS
120 MENDIETA JOSE MARIA