Llegará a juicio una causa por apropiación de un bebe

El hecho ocurrió en 1981 y recién ahora, tras muchos años de transitar los pasillos de diferentes tribunales, la azuleña Marta Balbuena, logró que la causa por la apropiación de su hijo que nació en la Clínica María Auxiliadora de Olavarría, llegue a juicio oral en la Justicia Federal.

El Dr. Luis Conti explicó que, "se trata de un caso ocurrido en 1981, Marta era una joven de 13 años de edad, violada por el abuelo de una amiga de ella. Llevada por sus padres a una clínica de Olavarría, en la misma clínica se le practicó un parto. Se la dejó encerrada en una habitación. Después de unos días regresó a Azul sin tener ningún tipo de contacto de quien sería su hijo recién nacido".

Y agregó que, "con el transcurso de los años, después de muchos años. Tras diferentes investigaciones lograron Marta y su pareja dar en el año 2015 dar con el paradero de su hijo en la provincia de Santa fe y tras un ADN se pudo confirmar que era el hijo de Marta".

El abogado de Balbuena señaló que, "a partir de ahí se abren dos caminos, uno la justicia penal en manos de la Justicia Federal y otro por la Justicia Civil. Con el transcurso de los años el juez Federal de Azul ordenó el procesamiento de: Los padres de Marta, los dos apropiadores y de un medico olavarriense que intervino en el parto. La justicia ordena el procesamiento y el embargo de bienes de estas personas. Esto tras haber sido apelado, la Cámara de Mar Del Plata confirmó los procesamientos y las imputaciones penales a principio de noviembre".

El Dr- Luis Conti señaló que la defensa del médico olavarriense llevó adelante un intento de un recurso de casación que fue rechazado por la cámara de Mar del Plata y "hay una recomendación expresa que eleve la causa a juicio".

Pero el abogado destacó que, "como dato adicional se sostienen todas las imputaciones en primera instancia y considera que éste no es un delito que haya proscripto, es un delito considerado como continuado o progresivo. Estamos esperando ansiosamente que el juez cierre el proceso investigativo y eleve la causa a juicio".

"Los imputados son los apropiadores que viven en la provincia de Santa Fe de apellido Chirino y Acuña, los padres de Marta, la señora Mañandes y el señor Balbuena y el medico olavarriense Sacher. Nosotros en el reclamo civil extendemos la responsabilidad a la Clínica María Auxiliadora que es donde se practicó el parto", dijo el abogado de Marta. Fuente: El línea noticias

Por último, Conti señaló que, "La cámara de Mar del Plata cita un fallo donde esta imputado el médico olaverrienses en una situación de similar factura. No surge en primera instancia que el bebe se haya vendido y como se concretó la apropiación en 1981".

Marta Balbuena, es una mujer que pide justicia y que no titubea llegar hasta las últimas consecuencias hasta que los responsables, "paguen". Además expresó "es muy difícil todo, me volví a reencontrar con mi hijo y lo volví a perder. No supe mas de él, estoy en búsqueda de justicia y que los culpables paguen".