Se puso en marcha la planta de hormigón

En la jornada de hoy -luego de una etapa de instalación, calibración y capacitación del personal- se puso en marcha la planta dosificadora de hormigónadquirida por la comuna y se procedió al bacheo en Avda. 25 de Mayo y Tandil.

​Al respecto, el intendente Nelson Sombrasubrayó que “es un día histórico en la función pública de poder tener una herramienta como una hormigonera funcionando y en particular, para un distrito que todavía tiene la mitad de sus calles de tierra y muchísimas sin cordón cuneta y donde hay barrios que ni siquiera han accedido a poder tener veredas”.

Equipamiento y formación

​El jefe comunal estuvo acompañado por funcionarios y personal del área de Obras Públicas y presenció el funcionamiento de la hormigonera en el Obrador Municipal y luego el volcado de material en el sector de bacheo.

​En este marco, destacó la trascendencia que para Azul tiene que el Municipio pueda comenzar a hacer obras por Administración.

​“Al esfuerzo de gestionar para poder comprar la planta, que el Gobernador nos haya prestado atención y nos otorgara el adelanto del Tesoro para adquirirla, hay que añadir también todo lo que esto conlleva. Una vez que tuvimos la herramienta, paralelamente hubo que ir capacitando al personal para poder operarla y no solo al operador de la planta sino también al resto del personal para poder comenzar a hacer obra por Administración”-resaltó el Intendente.

​En este punto, resumió que “había que formarse,había que prepararse y en eso estábamos a la misma vez que se calibraba el equipo”.

​Más adelante, Sombra subrayó la importancia de que la comuna pueda ir suplantando todo lo que hoy se terceriza. “Nos falta muchísimo para llegar a esa instancia pero con la preparación, con la formación de los trabajadores y la maquinaria que hemos adquirido, cada vez es menos lo que tenemos que alquilar”-indicó.

Trabajos por Administración

​En este contexto, el mandatario municipal adelantó que “estamos en condiciones de empezar por lo menos con algunas obras menores pero de mucha importancia que tienen que ver con el cordón cuneta, con las veredas en distintos barrios para comenzar a mejorar la accesibilidad”.

​Además, indicó que se está trabajando en un proyecto conjunto con la Unidad Penitenciaria Nº 7 para la producción de los adoquines que se utilizan en el pavimento articulado.

​“La hormigonera nos va a dar un empujón enorme en esto ya que nos permitiría brindar el hormigón para hacer nuestro propio pavimento articulado que ya demostró tener un resultado eficiente y ser muy práctico para colocar”- añadió el jefe comunal.

​Por último, enfatizó que “consideramos al Municipio de Azul como una gran empresa de servicios; entonces tiene que equiparse pero no se puede hacer de la noche a la mañana, no es solamente voluntad y deseo; tuvimos que ordenar muchísimo para hoy poder llegar a esto y sabemos que aún falta un montón, pero vamos en camino, con planificación y proyectos”.

El bacheo en 25 y Tandil

​La puesta en marcha de la planta dosificadora permitió generar la primera colada de hormigón que se vertió en Avda. 25 de Mayo y Tandil.

​En tanto, se tomaron muestras para hacer los ensayos correspondientes a comprensión que permitirán llevar adelante las correcciones a la fórmula de mezcla que sean necesarias.

​Cabe detallar que dentro de 28 días se ensayarán las mencionadas muestras para analizar su resistencia y en base a esto, analizar la fórmula de dosificación propia para los trabajos que la comuna realizará posteriormente. .