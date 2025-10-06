Avanzan los trabajos de bacheo asfáltico en distintos sectores de la ciudad

Las tareas, financiadas con fondos de la Tasa Vial, se desarrollan por etapas en diferentes puntos del casco urbano.

El Municipio de Azul informa que continúan los trabajos de bacheo asfáltico en caliente en diferentes puntos del casco urbano, financiados con fondos de la Tasa Vial a los combustibles correspondiente al período 2025.

En la jornada de este lunes, las tareas se desarrollaron en la intersección de Lavalle y Roca, en el marco de un plan que comenzó a ejecutarse a principios de septiembre y que tiene un plazo estimado de cinco meses.

La obra está a cargo de la empresa C&E Construcciones, adjudicataria de la licitación correspondiente, y contempla intervenciones en diversos sectores de la ciudad, los cuales se informarán a medida que avance la programación de los trabajos.

Desde la comuna se solicita la colaboración de la comunidad y la precaución de los conductores ante posibles cortes o desvíos de tránsito durante el desarrollo de las tareas.

En los próximos días, los trabajos continuarán sobre calle Lavalle, en los tramos de De Paula e Yrigoyen, y en los pasos a nivel de Juan B. Justo y Piazza.

Cabe recordar que ya se realizaron intervenciones en distintos puntos, entre ellos 9 de Julio y Necochea, 9 de Julio y Arenales, Bolívar y Av. 25 de Mayo, Leyría y 9 de Julio, y De Paula en sus intersecciones con Roca, Bolívar y 9 de Julio.

