Azul presentó su oferta turística en la Feria Internacional de Turismo 2025

En el marco de la edición 2025 de la Feria Internacional de Turismo (FIT), Azul participó con un stand en el predio de La Rural de Palermo, donde entre el 27 y el 30 de septiembre se promocionaron los principales atractivos y servicios turísticos del Partido.

La Dirección de Turismo de la comuna difundió propuestas para quienes visiten la ciudad, con especial foco en experiencias vinculadas a la gastronomía y la naturaleza.

En este sentido, el lunes pasado, el director de Turismo Pedro Stancanelli integró dos paneles en el escenario principal del stand de la Provincia de Buenos Aires. El primero fue la charla “Rutas y experiencias gastronómicas innovadoras en PBA”, donde destacó la gastronomía con trufas y las actividades en torno a la pasada Fiesta de la Trufa de Chillar.

Luego, participó en el panel “Cielos bonaerenses, astroturismo en PBA”, en el que expuso sobre las posibilidades de este tipo de propuestas en la zona de la Boca de la Sierra, un entorno natural propicio para la observación astronómica.

Además, durante la feria se ofreció una degustación de productos locales elaborados a base de trufas, que incluyó los alfajores del emprendimiento “Sabores de Azul”. También, el público pudo conocer en detalle cómo es una trufa gracias a un ejemplar aportado por la trufera “La Esperanza”.

De esta manera, la presencia de Azul en la FIT 2025 permitió visibilizar y poner en valor la diversidad de experiencias que ofrece el Partido, desde el turismo gastronómico hasta las propuestas culturales y de naturaleza.