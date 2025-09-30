Recuperaron una moto robada en una empresa de agroquímicos

En las últimas horas, personal policial de la Comisaría Primera de Azul logró recuperar una moto que había sido sustraída de una agencia de agroquímicos ubicada en Ruta 3 kilómetro 300,2 y calle San Luis, en esta ciudad.

El hecho fue denunciado por un empleado de la firma, quien indicó que el 9 de septiembre alrededor de las 19 horas se retiró de su lugar de trabajo dejando su motocicleta —una Bajaj Rouser 200 cc, dominio 351-KSQ, color azul y negra— dentro de la oficina, con las puertas cerradas y la alarma colocada.

Al día siguiente, al llegar a las 8:30 horas, constató que desconocidos habían roto el vidrio de una ventana de blindex y se habían llevado el rodado. El predio se encuentra cercado, aunque la oficina linda con la calle San Luis, lo que permitió observar desde el exterior la ventana dañada.

Tras la denuncia, la causa quedó caratulada como “Robo de motovehículo” con intervención de la UFI N° 2 del Departamento Judicial de Azul.

En el marco de la investigación, personal del GTO de la comisaría, bajo orden judicial, llevó adelante un allanamiento en un domicilio de calle Fuerte Federación al 400. Allí se procedió al secuestro de la motocicleta denunciada como robada, la cual fue exhibida y reconocida por el dueño.

En el lugar se encontraba Juan Bautista Mansa­nelli, de 18 años, quien fue notificado de la formación de causa en el marco de los artículos 1 y 60 del Código Procesal Penal.