Recuperaron una moto robada en una empresa de agroquímicos

Jornadas de salud en los CAPS y cierre del Mes de la Atención Primaria
Las actividades tendrán su cierre este miércoles 1 de octubre en el barrio Bidegain.
Se instruyeron actuaciones policiales.Información general30/09/2025NdA
En las últimas horas, personal policial de la Comisaría Primera de Azul logró recuperar una moto que había sido sustraída de una agencia de agroquímicos ubicada en Ruta 3 kilómetro 300,2 y calle San Luis, en esta ciudad.
El hecho fue denunciado por un empleado de la firma, quien indicó que el 9 de septiembre alrededor de las 19 horas se retiró de su lugar de trabajo dejando su motocicleta —una Bajaj Rouser 200 cc, dominio 351-KSQ, color azul y negra— dentro de la oficina, con las puertas cerradas y la alarma colocada.
Al día siguiente, al llegar a las 8:30 horas, constató que desconocidos habían roto el vidrio de una ventana de blindex y se habían llevado el rodado. El predio se encuentra cercado, aunque la oficina linda con la calle San Luis, lo que permitió observar desde el exterior la ventana dañada.
Tras la denuncia, la causa quedó caratulada como “Robo de motovehículo” con intervención de la UFI N° 2 del Departamento Judicial de Azul.
En el marco de la investigación, personal del GTO de la comisaría, bajo orden judicial, llevó adelante un allanamiento en un domicilio de calle Fuerte Federación al 400. Allí se procedió al secuestro de la motocicleta denunciada como robada, la cual fue exhibida y reconocida por el dueño.
En el lugar se encontraba Juan Bautista Mansanelli, de 18 años, quien fue notificado de la formación de causa en el marco de los artículos 1 y 60 del Código Procesal Penal.
Las actividades tendrán su cierre este miércoles 1 de octubre en el barrio Bidegain.
Recomendaciones del fiscal Dr. Lucas Moyano.
Será el día martes 7 de octubre a las 9 hs.
Además se informó que el próximo lunes habrá Salud Bucal en el CAPS Nº 1.
Se realizó en la ciudad de Azul.
La Escuela de Policía Juan Vucetich realizó la evaluación de aspirantes.
El hombre quedó a disposición de la justicia.
Investigan las causales del fallecimiento.
El hecho ocurrió en el barrio de Villa Piazza.
Investigan las causas del fallecimiento.
Las actividades tendrán su cierre este miércoles 1 de octubre en el barrio Bidegain.
Fue sobre prevención y primeros auxilios.
El hombre quedó a disposición de la justicia.
Se instruyeron actuaciones policiales.