Se realizó la Segunda Sesión del Concejo de los Estudiantes

En el recinto deliberativo local se llevó a cabo la Segunda Sesión del Concejo de los y las Estudiantes, con la participación de 14 instituciones educativas del partido.

En representación del Poder Legislativo estuvieron presentes la presidenta del Cuerpo, Pilar Álvarez; el secretario, Guillermo Ravizzoli; los prosecretarios, Solana Mansilla y Juan Ignacio Furiasse; además de los concejales María Inés Laurini, Virginia Torres, Natalia Colomé, Gastón de Dominicis, Consuelo Burgos, Gastón Blando, Gisella Hiriat, Gabriela Lambusta y Gisela Arbiza.

Cabe recordar que esta propuesta se enmarca en la Ordenanza N° 3.750 del año 2015 y tiene como finalidad promover la participación ciudadana y el compromiso democrático de los jóvenes.

Antes del inicio formal, Álvarez brindó palabras de bienvenida y expresó: “Cada proyecto que presentan es un compromiso con la comunidad. Hoy ustedes son concejales por un día y eso implica responsabilidad, pero también es la oportunidad de marcar la diferencia”.

Al finalizar la jornada, se entregaron certificados de participación a cada uno de los estudiantes.

Proyectos tratados

Durante la sesión, se debatieron y aprobaron diversas iniciativas vinculadas a problemáticas locales, entre ellas:

Creación de una Escuela Municipal de Conductores, propuesta por el Colegio Inmaculada, aprobada por mayoría.

Mejoras en las calles de tierra del barrio San Francisco, presentada por el Instituto San Francisco, aprobada por mayoría.

Control del tránsito en las entradas y salidas escolares, impulsada por la Escuela Secundaria N°6, aprobada por mayoría.

Prevención de accidentes de tránsito y generación de políticas públicas de seguridad vial, proyecto de la Escuela Técnica N°1, aprobado por mayoría.

Reparación de calles en Cacharí, presentada por la Escuela N°2, aprobada por unanimidad, junto con un pedido para la creación de una playa de estacionamiento de camiones.

Prevención del consumo de sustancias en adolescentes, propuesta del Instituto del Carmen de Cacharí, aprobada por unanimidad.

Uso responsable del agua y cuidado del ambiente, presentado por la Escuela Técnica N°2, aprobado por mayoría.

Iluminación y señalización en la intersección de Ruta 226 y Ruta 3, impulsada por la Escuela Secundaria N°7, aprobada por mayoría.

Regulación del control de perros callejeros, propuesta de la Secundaria N°3 de Chillar, aprobada por mayoría.

Acceso al transporte público en inmediaciones de la E.E.S. N°12 Anexo 3.121 y E.P. N°26, presentada por la Escuela Secundaria N°12, aprobada por mayoría.

Control de la comercialización y publicidad de cigarrillos electrónicos, impulsada por el Colegio Sagrada Familia, aprobada por mayoría.

Necesidad de profesionales de salud mental en las escuelas, propuesta por la Secundaria N°1, aprobada por mayoría.

Reparación de calles de tierra del barrio Del Carmen, presentada por la Secundaria N°11, aprobada por mayoría.



