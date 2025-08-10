Importante operativo antidrogas en fiesta electrónica

En un amplio despliegue policial, la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Azul, junto a distintas fuerzas de seguridad —entre ellas la SDDI TDI de Tres Arroyos, Infantería Azul, Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y la Comisaría Primera de Azul— concretó un operativo que incluyó cinco allanamientos simultáneos y culminó con la detención de cinco personas.

La investigación, a cargo del fiscal federal Dr. Santiago Eyherabide y la auxiliar fiscal Dra. José María Buglione, comenzó en junio de 2025. Según informaron las autoridades, se logró identificar a una organización criminal integrada en su mayoría por disc jockeys y miembros de una productora de eventos que, bajo la fachada de organizar fiestas electrónicas en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires, se dedicaba a la comercialización de drogas de diseño como metanfetamina, MDA, LSD, éxtasis, “tusi”, cristal, cocaína y marihuana.

Agentes encubiertos lograron infiltrarse en el ambiente y reunir pruebas mediante intervenciones telefónicas y seguimientos. El domingo 10 de agosto, en horas de la madrugada, se llevaron a cabo los procedimientos: uno en el boliche bailable “Sara El Templo” de Azul, donde se desarrollaba una fiesta con gran concurrencia; otros dos en domicilios de la misma ciudad; y dos en Tres Arroyos.

El resultado del operativo incluyó el secuestro de:

• Más de 40 envoltorios de “tusi”

• 36 envoltorios de cristal (metanfetamina)

• 24 pastillas de éxtasis

• 19 envoltorios de cocaína

• 3 envoltorios con flores de cannabis

• 28 cigarrillos artesanales de marihuana

• 2 frascos con flores de cannabis

• 24 plantas de cannabis

• Un vehículo

Fueron detenidos una mujer y un hombre de Azul, dos hombres de Tres Arroyos y una mujer oriunda de Mar del Plata.

Desde la Fiscalía Federal indicaron que este procedimiento representa “un golpe contundente al narcotráfico en el interior bonaerense” y destacaron la labor coordinada de las diferentes divisiones policiales.

Por el momento, y para no entorpecer el avance de la causa, no se difundieron los nombres de los detenidos. Una vez que las imputaciones queden firmes, se dará a conocer la identidad de los involucrados.