Importante operativo antidrogas en fiesta electrónica

El SUMAC abrió sus puertas a la feria infantil y juvenil Azul en Letras, que se desarrollará hasta el domingo con entrada libre y gratuita.
Cinco detenidos y múltiples allanamientos en Azul y Tres Arroyos.Información general10/08/2025NdA
En un amplio despliegue policial, la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Azul, junto a distintas fuerzas de seguridad —entre ellas la SDDI TDI de Tres Arroyos, Infantería Azul, Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y la Comisaría Primera de Azul— concretó un operativo que incluyó cinco allanamientos simultáneos y culminó con la detención de cinco personas.
La investigación, a cargo del fiscal federal Dr. Santiago Eyherabide y la auxiliar fiscal Dra. José María Buglione, comenzó en junio de 2025. Según informaron las autoridades, se logró identificar a una organización criminal integrada en su mayoría por disc jockeys y miembros de una productora de eventos que, bajo la fachada de organizar fiestas electrónicas en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires, se dedicaba a la comercialización de drogas de diseño como metanfetamina, MDA, LSD, éxtasis, “tusi”, cristal, cocaína y marihuana.
Agentes encubiertos lograron infiltrarse en el ambiente y reunir pruebas mediante intervenciones telefónicas y seguimientos. El domingo 10 de agosto, en horas de la madrugada, se llevaron a cabo los procedimientos: uno en el boliche bailable “Sara El Templo” de Azul, donde se desarrollaba una fiesta con gran concurrencia; otros dos en domicilios de la misma ciudad; y dos en Tres Arroyos.
El resultado del operativo incluyó el secuestro de:
• Más de 40 envoltorios de “tusi”
• 36 envoltorios de cristal (metanfetamina)
• 24 pastillas de éxtasis
• 19 envoltorios de cocaína
• 3 envoltorios con flores de cannabis
• 28 cigarrillos artesanales de marihuana
• 2 frascos con flores de cannabis
• 24 plantas de cannabis
• Un vehículo
Fueron detenidos una mujer y un hombre de Azul, dos hombres de Tres Arroyos y una mujer oriunda de Mar del Plata.
Desde la Fiscalía Federal indicaron que este procedimiento representa “un golpe contundente al narcotráfico en el interior bonaerense” y destacaron la labor coordinada de las diferentes divisiones policiales.
Por el momento, y para no entorpecer el avance de la causa, no se difundieron los nombres de los detenidos. Una vez que las imputaciones queden firmes, se dará a conocer la identidad de los involucrados.
El Hospital Pintos incorpora moderno equipo de imágenes gracias a la donación de Matías Almeyda
