El Taller Protegido funcionará en el Centro de Día para la Tercera Edad

El Municipio de Azul anunció que el Taller Protegido que venía desarrollando la Asociación CAMECAL comenzará próximamente a funcionar en el Centro de Día para la Tercera Edad, ahora bajo gestión municipal.

En este marco, desde la comuna se trabaja en la elaboración del proyecto que permitirá formalizar la iniciativa y ponerla en marcha. La decisión busca garantizar la continuidad de un espacio fundamental para la inclusión laboral de personas con discapacidad, que este año no pudo iniciar sus actividades por dificultades económicas.

Silvina Almeyda, presidenta de CAMECAL, explicó que “los talleres no comenzaron por razones económicas, pero luego de varias reuniones con el Intendente y el Secretario de Desarrollo de la Comunidad, se abrió una posibilidad concreta. El lugar no podía cerrarse”. Y agregó: “El Taller Protegido es el único camino laboral que queda para personas con discapacidad luego de terminar la etapa educativa. No hay alternativas en el ámbito público más allá de estos espacios”.

Con entusiasmo, Almeyda destacó que “hay mucho interés en que esto continúe, y nos estamos reuniendo para darle forma y sostener esta propuesta tan valiosa”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo de la Comunidad, Juan José Zurro, confirmó que “con el Centro de Día como sede, vamos a municipalizar el Taller Protegido de CAMECAL. Es una decisión que nace del compromiso de Silvina y del intendente Nelson Sombra, con el objetivo de sostener una institución con más de 30 años de historia y un rol clave en la comunidad”.

Además, Zurro anunció que CAMECAL “seguirá funcionando con más talleres que antes, lo cual representa una gran noticia. Estamos muy contentos”.

Finalmente, el funcionario adelantó que en las próximas semanas se brindará información sobre el registro de asistentes, las propuestas de talleres y los trabajos de adecuación del espacio para que la actividad comience a desarrollarse a la brevedad.