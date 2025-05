Columna de opinión del Peronismo 26 de Julio

“Es lindo vivir con el pueblo. Sentirlo de cerca, sufrir con sus dolores y gozar con la simple alegría de su corazón. Pero nada de todo eso se puede si previamente no se ha decidido definitivamente encarnarse en el pueblo, hacerse una sola carne con él, para que todo dolor, toda tristeza y angustia, y toda alegría del pueblo sea lo mismo que si fuese nuestra.”

El Mensaje de la compañera eterna Evita ha sido y sigue siendo —en el marco del 106º aniversario de su nacimiento— un legado imperecedero. Es deber y justicia, es una llama eterna: arde y perdura.

Nuestra militancia en el Peronismo 26 de Julio, nuestra pertenencia a una identidad política y una sensibilidad social, es la forma que elegimos para “hacernos carne” con el pueblo que integramos y en función del cual actuamos. En los barrios, en los espacios de representación institucional, en nuestros entornos íntimos y en cada situación donde la justicia social y los derechos populares deban anteponerse a la necesidad.

También a través de acciones solidarias, como la pintura y restauración de la fachada de la Escuela Nº13 de nuestra ciudad. Cada año renovamos el compromiso de aportar nuestra labor para embellecer sus dependencias. El 2025 no fue la excepción: gracias al tiempo y la dedicación de compañeras y compañeros de nuestra agrupación, y a la buena voluntad de la comunidad educativa, la fachada exterior pudo ser renovada. Desde el P26J, extendemos un agradecimiento especial a directivos, docentes, porteras, auxiliares, así como también a vecinos y vecinas que, con gestos amistosos, hicieron aún más ameno nuestro trabajo durante esas semanas.

En la historia de un pueblo, la escuela es una institución que excede ampliamente el objetivo esencial del “hecho educativo en el aula”. Una escuela construye vínculos humanos fundamentales, genera sentido de pertenencia y puede brindar una identidad colectiva temprana, tal como lo hacen un club o un barrio. La comunidad educativa contiene en su comedor, en la acción sensible del equipo profesional que complementa la labor áulica, en sus actividades extracurriculares —un paseo, un viaje, una participación deportiva o artística—, y también contiene cuando fomenta el juego como sustancia de los vínculos.

Desde esa concepción contextual de la escuela, nuestro aporte representa una forma concreta de, en palabras de Evita, ejercer una “solidaridad social afectiva”.

La gran transgresora del siglo XX también concibió las escuelas con una perspectiva amplia, sin desentenderse de los demás entornos de las y los trabajadores. Y más allá de las particularidades de una decisión política determinada, tomada en un momento histórico singular, lo que Evita nos lega es sensibilidad hacia el pueblo trabajador en todos los ámbitos de la vida comunitaria.

Su Fundación estableció veinte hogares escuela durante los siete años previos al golpe de Estado de 1955. Los niños asistían a escuelas públicas y, siempre que fuera posible, mantenían los vínculos con sus familias.

En ocasión de inaugurar el primer Club Escuela en el barrio de Villa Lugano, en 1948 —una política que asociaba escuela y hogar mediante la creación de clubes, bibliotecas populares y espacios de reunión en los colegios—, la compañera Evita expresó:

“Hacer que cada niño, cada padre, cada hermano entre al edificio escolar —modesto o lujoso, grande o pequeño— como si entrase a una prolongación amable de su propia casa. Permitir al obrero cansado, al empleado ansioso de belleza o amistad, a la madre que tenga el humano deseo de un corazón amigo con quien charlar unos minutos en un ambiente grato; al niño que no puede, en la casa o en la vecindad, dar rienda suelta a su juvenil energía; al joven apasionado por la lectura, que no alcanza a adquirir el libro costoso, o no tiene dónde leerlo en un lugar acogedor y tibio. (…) Por eso mismo es más imperioso, entre los muros de la escuela —aún vibrantes con la algarabía infantil de las horas de clases— dar así al edificio escolar —frío, oscuro y dormido cuando los dos turnos han terminado— una nueva y noble vida.”

No está lejos el legado de Evita de las jornadas de pintura en la querida Escuela 13. Esa mujer —alma del movimiento peronista— es bandera, y ondea fuerte cada vez que nos movilizamos por afectos comunes al sentir popular.

Y sigue siendo imprescindible, tanto como reivindicar su legado en un momento del país donde el pueblo sufre la crueldad de los topos.

“Declaro que pertenezco ineludiblemente y para siempre a la ignominiosa raza de los pueblos”, dijo Evita.

Y nosotros/as firmamos al pie. Peronismo 26 de julio.