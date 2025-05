Conflicto UOCRA: Comunicado de referentes autoconvocados

Los referentes de Tres Arroyos, Hernán Toro y César Tello, queremos hacer llegar a la comunidad nuestra profunda preocupación por una campaña de difamación que se está llevando a cabo a través de redes sociales, principalmente en Facebook. Estas falsas acusaciones son promovidas por un grupo de personas vinculadas a Sergio Santillán y Juan Cruz Ferez, ambos designados por el interventor de la seccional Azul.

Estas personas no solo están difundiendo información falsa sobre nuestra labor como referentes, sino que también han llegado al punto de amenazarnos, incitarnos a peleas y hasta vulnerar nuestras comunicaciones personales. En mi caso particular, Hernán Toro, han hackeado mi cuenta de WhatsApp y se han ensañado contra mí por ser quien más se expone y cuenta con el acompañamiento de la comunidad. Temo por mi integridad física y la de mi familia.

Queremos dejar en claro que nunca hemos faltado el respeto a ninguno de estos individuos ni incitado a la violencia. Nuestra única intención es que se respete el derecho al trabajo de los vecinos de Tres Arroyos, como ocurría cuando conducía Carlos Blando, bajo cuya gestión jamás se denigró al trabajador, nunca hubo sueldos por debajo del convenio y se garantizaban condiciones laborales dignas.

Hoy, las empresas que operan bajo el grupo de interventores, encabezado por Sergio Santillán y Juan Cruz Ferez, no cumplen ni siquiera con los requisitos mínimos de seguridad: los trabajadores se desempeñan sin calzado adecuado, sin ropa de trabajo, sin cascos, guantes ni protección visual, poniendo en riesgo su salud y seguridad.

Exigimos respeto, condiciones de trabajo dignas y el fin de la persecución a quienes levantamos la voz por lo que es justo.