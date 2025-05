Sombra estuvo presente en el 4° Congreso Provincial de Salud en Mar del Plata

Desde el pasado lunes y hasta hoy, se desarrolla en Mar del Plata la cuarta edición del Congreso Provincial de Salud (CO.SA.PRO), un evento que reúne a representantes del sistema sanitario de los 135 municipios bonaerenses. En ese marco, el intendente de Azul, Nelson Sombra, participó activamente de las jornadas junto a equipos de salud del municipio.

La actividad, que tiene lugar en el Gran Hotel Provincial, contó este jueves con la presencia del gobernador Axel Kicillof y del ministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak, además de intendentes, funcionarios provinciales y municipales.

Durante su intervención, el gobernador Kicillof subrayó el valor estratégico de fortalecer el sistema público de salud: “La salud no es un mercado, no funciona así y no puede someterse a la lógica del dinero exclusivamente, al costo de excluir lo más importante, la vida misma”. En esa línea, cuestionó los intentos de privatización y señaló que “quienes venían a privatizar todo terminaron estatizando, porque muchas personas que antes podían acceder al sistema privado hoy recurren a hospitales y centros de salud públicos, que siempre tienen sus puertas abiertas”.

Asimismo, Kicillof destacó la importancia del CO.SA.PRO como espacio de planificación y construcción colectiva: “Este Congreso demuestra que no nos han convencido de otra cosa: acá hay una planificación participativa y democrática, guiada por el Plan Quinquenal, para lograr más y mejor salud pública en cada distrito”.

Durante la jornada también se llevó a cabo la Asamblea Anual, de la cual participaron intendentes, secretarios de Salud y autoridades provinciales. Allí se debatieron los lineamientos políticos y de gestión para seguir avanzando en la implementación del Plan Quinquenal de Salud, impulsado por la cartera sanitaria bonaerense.

El Congreso contempla diferentes modalidades de participación organizadas en torno a tres ejes: presentación de trabajos científicos, relatos de experiencias y proyectos de integración local. Además, se lleva adelante una feria de salud, un concurso de fotografía y talleres participativos enfocados en diversas prácticas del ámbito sanitario.

En este contexto, el municipio de Azul participa a través del equipo de Atención Primaria de la Salud y del Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”, quienes presentaron experiencias y proyectos desarrollados en el distrito.

El CO.SA.PRO se consolida como un espacio clave de intercambio, reflexión y fortalecimiento del sistema público de salud, con una mirada territorial y comunitaria, en la que Azul sigue apostando a la construcción de políticas sanitarias inclusivas y sostenidas.