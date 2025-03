Se encontraban presentes la diputada provincial Laura Aloisi, la presidenta del Legislativo Pilar Álvarez, el secretario de Gobierno y Jefatura de Gabinete Ignacio Pallia, funcionarios municipales, concejales, consejeros escolares, autoridades militares, policiales, educativas y judiciales, representantes sindicales, de entidades intermedias y comisiones vecinales, trabajadores municipales, vecinas y vecinos.

A continuación, se transcribe el discurso completo del jefe comunal:

“Señora presidenta del Concejo Deliberante, concejales, consejeros escolares, funcionarios municipales, autoridades militares, policiales, educativas, eclesiásticas, instituciones intermedias, sindicatos, trabajadores y trabajadoras, comisiones vecinales, vecinos y vecinas del partido de Azul:

Me corresponde, en esta oportunidad, emitir mi mensaje de apertura del año legislativo, en un contexto inédito. Tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial carecen de presupuestos aprobados por las legislaturas correspondientes y por distintas razones, no cuentan con una herramienta clave de gestión que brinde certezas sobre la planificación, la transparencia y el orden en la administración de la cosa pública.

En el caso del gobierno nacional, el presidente Javier Milei, ha bloqueado toda posibilidad de tratamiento en las comisiones correspondientes del Poder Legislativo. Lo que permite ejecutar el presupuesto nacional con discrecionalidad y arbitrariedad. El sistema federal en la Argentina está atravesando un periodo de grave deterioro. Las distintas jurisdicciones provinciales ven mermar los recursos que les corresponde por coparticipación y se encuentran obligadas a negociar por migajas. Los más perjudicados son las personas que habitan cada una de las provincias.

Merece un párrafo aparte el posteo del presidente del día viernes pasado, solicitándole la renuncia al gobernador Axel Kicillof y amenazando con la intervención de la Provincia, en otro avasallamiento institucional inédito y gravísimo con fines electoralistas. No se puede calificar de otra manera a la reacción del presidente. Si tuviera una preocupación real por la seguridad de la ciudadanía, no se puede comprender cómo, por ejemplo, no propuso ni adoptó medidas de la misma característica, en provincias como la de Santa Fe con un índice del 11% de homicidios -muy superior al de la provincia de Buenos Aires que es del 4.6%- conforme a datos del Ministerio de Seguridad de la Nación.

A pesar de que el presidente Milei pregona una disminución en los impuestos -a lo que podemos denominar “populismo tributario”- sabemos que es el Estado Nacional el que sigue percibiendo la mayor cantidad de recursos. Pero son los estados provinciales y locales los que deben garantizar el acceso a derechos básicos como la salud y la educación. En este contexto y como ya lo ha expresado el gobernador Kicillof en distintas oportunidades, es la provincia de Buenos Aires que concentra casi el 40% de la población del país la que se ha visto más perjudicada.

Toda la población bonaerense se ha visto afectada por ello y, en mayor o menor medida, cada uno de los municipios. Pero Azul arrastra un problema estructural desde hace más de tres décadas, que fue explicado con claridad cuando debimos declarar la emergencia económica, administrativa y financiera y que por supuesto no se puede resolver en un año de gestión.

Durante 2024 esta gestión sinceró, transparentó y comunicó la situación económico financiera de la comuna y dedicó gran parte de los esfuerzos a estabilizar el funcionamiento general de la administración y a responder a las emergencias, principalmente producto de la crisis económica y social; e implementó un programa de acciones tendientes a lograr el equilibrio entre los recursos y el gasto del Estado municipal:

• reducción de la planta de cargos jerárquicos políticos, lo que incluye la promoción de personal de planta que asumió la responsabilidad de llevar adelante distintas áreas;

• reducción de la planta de trabajadores, sin realizar despidos, sino a partir de la aplicación de los procedimientos correspondientes a cada caso;

• eliminación de horas extras, revisión de funciones y bonificaciones buscando su aplicación racional;

• implementación de la Tasa de Servicios Esenciales.

Sin perjuicio de estas primeras medidas se precipitó una crítica situación financiera que obligó a tomar medidas profundas sobre el funcionamiento y la estructura Municipal. Para tal fin, a través de la declaración de emergencia administrativa, económica y financiera, se estableció un programa de reducción y optimización de gastos con el objetivo de alcanzar un equilibrio económico y financiero adecuando los gastos a los recursos disponibles para la prestación de los servicios públicos a su cargo.

La formulación del Presupuesto para el Ejercicio 2025 se realizó en un contexto de profunda recesión económica que ha deteriorado notablemente la vida cotidiana de los ciudadanos argentinos en general y de los azuleños en particular. En este marco, con responsabilidad política, esta gestión municipal priorizó el fortalecimiento de las políticas públicas municipales esenciales vinculadas a la salud y el desarrollo social y a la consolidación de la articulación público/privada, iniciada durante 2024, apostando a un futuro de desarrollo a partir de la repotenciación energética.

La deficiencia estructural que arrastra hace años un desequilibrio entre gastos y recursos debe analizarse en el contexto macro económico nacional y las consecuencias sociales que se hacen sentir en los municipios. Muchas de las medidas dispuestas en el Decreto 1614/24 deben continuar vigente hasta tanto se logre culminar el proceso de saneamiento.

En virtud de todo lo expuesto, hemos decidido prorrogar la emergencia administrativa, económica y financiera por los próximos tres meses.

Desarrollamos distintas acciones concretas:

En cuanto a organización del trabajo refiere, hemos elaborado una propuesta que impulsa el reordenamiento integral de la Municipalidad, estableciendo un orden coherente a las necesidades de las áreas. Al establecer reglas claras y cargas horarias afines a las tareas y objetivos de cada sector, promueve la productividad de los trabajadores a la vez que equilibra la vida profesional y personal, sin que ello afecte su estabilidad económica.

Entendemos que la implementación de este nuevo régimen de funcionamiento, laboral, sienta una base sólida sobre la cual podremos trabajar en un modelo de empleo municipal más eficiente, equitativo y sustentable.

En este orden, implementaremos un Sistema de Gestión de Personal que contará con

• Lectura de entradas y salidas por huella digital y datos biométricos.

• Vinculación con dispositivo de lectura de huellas.

• Exportación de archivos de personal para liquidación al sistema de haberes.

• Tablero de comando central desde el cual se visualiza en gráficas y mapas en tiempo real los niveles de asistencia del personal.

De esta manera, la entrada y salida del personal queda registrada a través de lectores de huella digital, integrados a la plataforma web, permitiendo su posterior lectura para realizar los procesos de liquidación de presentismo correspondiente.

Organizamos el uso de vehículos públicos, eliminamos la modalidad de carga de combustible a través de YPF Ruta para vehículos particulares y controlamos el consumo de las áreas, lo que dio sus frutos.

El consumo de combustible en el periodo 2023 por intermedio de la plataforma YPF fue de 607.000 litros mientras que en el periodo 2024 de 547.777 litros.

En relación al consumo por orden de compras, en el año 2023 se registró un total de 401.424 litros mientras que en el ejercicio 2024 se consumieron 126.916 litros.

Por lo tanto, este Ejecutivo pudo realizar una reducción de 334.117 litros anuales que económicamente en monto en pesos, tomando el ultimo valor por orden de compras de gas oil Podium de $1.494 pesos representaría un ahorro anual de $499.170.798 pesos.

Al inicio de mi mandato dimos de baja un total de 55 líneas telefónicas y renegociamos las condiciones de los planes por las líneas vigentes, obteniendo ahorros mensuales que rondaron los $2.000.000.

De manera similar se renegociaron las condiciones del servicio de Internet, logrando reducir en un 70% el costo de los mismos.

A largo del año se dio un aumento sostenido en la solicitud de traslados para diversos asuntos que obligó a establecer un protocolo de optimización de recursos para evitar o minimizar la contratación de servicios tercerizados.

Entre esto, se destaca que la demanda de traslado de pacientes atendidos y derivados, principalmente por la secretaria de Desarrollo de la Comunidad y la secretaria de Salud, que superó la disponibilidad de vehículos municipales para dar respuesta.

Actualmente nos encontramos en proceso de compra de 2 automóviles para mejorar y fortalecer este servicio y que a la vez nos permita reducir el gasto en contrataciones a terceros.

Por otra parte, por intermedio de gestiones provinciales se nos otorgó en carácter de donación un ómnibus que será destinado al traslado de adultos mayores que concurren a distintas actividades al Centro de Día.

En relación a la inversión realizada en el periodo 2024 de los 2 minibus, nos permitió llevar adelante distintas actividades y reducir la contratación de servicios de chárter en un 80%. Se detallan algunas de las actividades que nos encontramos afrontando gracias a dicha adquisición:

• Nos permitió seguir colaborando con más instituciones del partido de Azul, ya que debido al contexto económico se les hace casi imposible poder contratar este tipo de servicios para poder llegar a sus objetivos sea deportivo o educativo.

• Hemos podido afrontar con estas herramientas propias el traslado a los Juegos Bonaerenses 2024 reduciendo la contratación del servicio.

• Continuamos acompañando el traslado de los alumnos terciarios y/o universitarios de las delegaciones de Cacharí y Chillar.

• Nos encontramos realizando un cronograma con el área de Desarrollo con la Comunidad a efectos de reducir y centralizar el traslado de pacientes en viajes a larga distancia.

Otra intervención sobre los procesos de atención trata de la incorporación de una boca de Provincia Net en la dependencia de la Dirección de Ordenamiento del Tránsito y Seguridad Vial. De esta manera, los vecinos y las vecinas ya no tienen que trasladarse de un lugar a otro para la realización del trámite, sino que pueden abonar en el lugar los pagos correspondientes a la Licencia de Conducir.

Definimos para 2025 tres grandes líneas de acción:

• Inversión en Obra Pública: priorizando la transitabilidad, la accesibilidad y la circulación segura mediante la incorporación de maquinaria y herramientas que permitan, paulatinamente, evitar la tercerización y optimizar la utilización de los recursos para realizar obras por administración

• Inversión en Salud: fortalecer el primer nivel de atención y garantizar la prestación de servicios en los efectores de la ciudad cabecera y las localidades

• Inversión en Inclusión Social: a través de la profundización de las políticas públicas destinadas a la protección de los más vulnerables priorizando la asistencia alimentaria y la solución al déficit habitacional; el fortalecimiento de las instituciones municipales destinadas a la tercera edad, las infancias y las juventudes; el desarrollo de las políticas de educación y deporte.

Sin duda, desde hace años, un reclamo recurrente es el de la situación en la que se encuentra el entramado vial de nuestro distrito, tanto en la ciudad cabecera como en las localidades y la zona rural. Sin embargo, si bien cada una de estas situaciones requiere abordajes diferentes se necesita un análisis profundo de diferentes aspectos de la vida comunitaria. Muchas de las acciones que iniciamos y emprendimos desde diferentes áreas se integran en un concepto central: la transitabilidad, que se refiere no solo a la calidad de las calles, sino también a la posibilidad de circular de manera segura.

Azul, fundamentalmente la ciudad cabecera, tiene una infraestructura vial obsoleta en relación al crecimiento del parque automotor. El proceso de masificación en el uso de vehículos particulares ha generado un efecto nocivo. Durante las últimas décadas se incorporó además el uso de ciclomotores. Un claro síntoma es el alto nivel de siniestralidad que se constituye en un serio problema de salud pública ya que nuestros hospitales públicos son los únicos efectores en condiciones de actuar con rapidez, lo que representa una inversión extra para dar respuesta a cada una de las situaciones según la gravedad de las consecuencias del siniestro.

Las políticas públicas para responder a esta realidad se fueron diseñando desde las diferentes áreas específicas, pero responden a una mirada integral que conforma un plan a largo plazo para garantizar seguridad vial y accesibilidad, que, en definitiva, es el resultado de una combinación entre la responsabilidad individual en la convivencia ciudadana, la dinámica de la ciudad y el partido y el diseño de políticas públicas y acciones concretas a desarrollar desde el Estado Municipal.

Con este horizonte, hemos desarrollado acciones que se profundizarán durante el presente año vinculadas a diferentes aspectos:

La decisión de contar con un nuevo servicio de transporte público, cuyos recorridos fueron diseñados con el aporte profesional de PLADEMA, no se limita solo a una cuestión de modernización. Irá acompañada de una intensa campaña de uso del transporte público para disminuir la circulación vehicular. El objetivo principal de esta campaña de promoción es la recuperación de la confianza entre los usuarios y la prestación del servicio. La incorporación de tecnología como las cámaras de seguridad y el seguimiento GPS. Hemos trabajado en diferentes campañas para que cada ciudadano azuleño gestione su SUBE. Y cuando decimos ciudadanos azuleños nos referimos a todo el partido. Realizamos campañas también en Cacharí y Chillar porque como ya hemos comunicado empieza a circular por el distrito, a partir del día de hoy, la línea 503. Los ciudadanos de Cacharí y Chillar contarán con transporte público para viajar diariamente a la localidad cabecera. Integración y accesibilidad. Además, los azuleños van a contar con la posibilidad de acceder en transporte público a la zona serrana del distrito ya que se incluye el destino a Pablo Acosta los fines de semana.

En este sentido, quiero agradecer a este Concejo la afectación del 50% de los recursos que genera el Estacionamiento Medido destinados al sostenimiento de tan importante política pública que nos permite seguir integrándonos como comunidad.

Todas estas medidas irán acompañadas por un incremento en los controles de tránsito porque la seguridad en la circulación está estrechamente vinculada con la responsabilidad individual y para ello es necesario un Estado municipal presente con capacidad para ordenarla.

En relación a la inversión en infraestructura vial urbana, desarrollamos durante 2024 y continuaremos durante 2025 con un sistema de trabajo mixto: obras por administración, acuerdos interinstitucionales y tercerización.

El equipamiento que constituye el parque vial destinado a Vialidad Urbana e Hidráulica y Corralón, cuenta actualmente con:

• 2 (dos) motoniveladoras

• 2 (dos) camiones volcadores tipo chasis

• 4 (cuatro) regadores.

• 1 (una) pala cargadora

• 1 (un) camión térmico para bacheo asfáltico.

A la fecha se adquirió un tractor que permitirá el remolque de los equipos de compactación de tiro.

El área de Vialidad Urbana e Hidráulica, requiere para un óptimo mantenimiento de las calles de tierra actuales, multiplicar por 3 (tres), y jerarquizar, el parque antes mencionado, en una inversión cercana a los 2 mil millones de pesos.

Para poder seguir proyectando obras por Administración que nos permitan profundizar en el mantenimiento de la red vial urbana, sería de mucha utilidad contar con la hormigonera que tenemos proyectado adquirir con los fondos nacionales que fueron gestionados por concejales y referentes locales de la Libertad Avanza. Ante la demora, y habiendo transcurrido un año de que realizaran el anuncio público, solicito a los concejales del espacio libertario que retomen y agilicen dichas gestiones para poder concretar tan necesaria inversión.

A pesar de estas limitaciones, durante 2024 se desarrollaron diferentes obras, algunas son pequeñas deudas históricas, otras se lograron buscando, con creatividad, mecanismos que nos permitan disminuir los costos:

• Para aquellos barrios que no tienen un alto tránsito iniciamos la utilización del Pavimento Articulado en el Barrio Carlos Gardel con una inversión de 240 millones de pesos de la Provincia y, luego, logramos, con fondos municipales, (45 millones de pesos) cerrar la trama del Barrio A. Storni (120 Viviendas). La obra se terminó al 100% en febrero de 2025. Esta constituye la primera de tres etapas en las que está planificada la obra.

• El convenio de prestación de maquinaria vial con el Batallón de Ingenieros del Ejército Argentino constituyó una operatoria que significó un ahorro cercano al 40% respecto a los valores de mercado.

• Ejecutamos la reconstrucción de la bocacalle de Rauch y 9 de Julio. Un pavimento que no admitía más reparaciones, con una vida útil estimada en 70 años.

• Ejecutamos la reconstrucción de la bocacalle de Maipú y Prat. Otra histórica demanda. La obra se llevó adelante mediante un sistema mixto, por el cual mediante el convenio con el ejército se realizó la rotura del pavimento para luego llevar adelante la construcción mediante contratación privada.

• Apertura de calle Misia Barranco entre Abeberry y Av. Urioste

Para 2025, la afectación de la Tasa Vial Urbana nos va a permitir

• Realizar bacheo asfáltico en caliente y de hormigón

• Duplicar el frente de trabajo de mantenimiento de calles de tierra, que actualmente se realiza por administración, y bajo un esquema rotativo y consensuado con las comisiones barriales, que partió de la base de dividir a la zona urbana en 6 (Seis) zonas viales, de características similares. El convenio por recuperación de deuda con canteras nos permitirá contar con parte de los materiales necesarios.

• Reconstrucción de bocacalle de 9 de Julio y Castellar

• Reconstrucción de pavimento afectado por las altas temperaturas en calles Comandante Franco y Bogliano.

• Limpieza de canal Catamarca.

• Reconstrucción parcial conducto Comodoro Py.

• Aumento de sección de paso alcantarilla en Las Flores y calle 308

Durante 2024, se desarrollaron, además, otras obras que benefician el tránsito y brindan seguridad en la circulación:

• Construcción de rotonda en el acceso Parque Municipal. Nueva iluminación del sector

• Obras de recambio de luminarias a partir de los fondos originados por la Ordenanza 3000: Av. Perón, Av. Güemes, esta última con la implantación de una nueva postación en el boulevard central, para una mayor eficiencia lumínica.

• Colocación de cartelería vertical urbana. (Mano de obra 100% municipal)

• Implantación de un semáforo en la esquina de Av. Cáneva y Roca.

Para 2025 nos proponemos:

• Ampliar el número de esquinas semaforizadas en la ciudad cabecera del distrito (25 esquinas en la actualidad) mediante la implantación de nuevos semáforos en tres nuevas esquinas: Av. Mitre y Las Flores; Av. Urioste y Rauch (EP22 – JI918 – Club Chacarita Juniors) y Av. Chaves y Republica de Italia. Estas últimas en articulación con Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. Las acciones se complementan en articulación con la Escuela Técnica N°2 “Vicente Pereda”, para la participación en la fabricación de cartelería vertical, semáforos y la fabricación en sus talleres de las columnas para los mismos, reduciendo el costo final del producto, en paralelo con el fortalecimiento de prácticas pedagógicas en el marco de acciones comunitarias.

• Obras de recambio de luminarias a partir de los fondos generados a través de la Ordenanza 3000: Culminadas las avenidas principales, se buscará ingresar a los barrios mediante el recambio de luminarias en las calles que comprenden los perímetros de los espacios públicos y/o sitios de interés comunitario como CAPS.

En cuanto al proyecto de ampliar la potencia instalada, continúan los avances de acuerdo con el cronograma. Recientemente, fui informado que el proceso de fabricación del transformador propiamente dicho, indica que en junio/julio estaría terminado y listo para trasladar a Azul.

En relación a licitación de la obra civil y montaje electromecánico, se estaría culminando el proceso de aprobación del pliego de bases y condiciones. Con esto cumplimentado, estaremos en condiciones de licitar y adjudicar a quien deberá llevar adelante esta parte de la obra.

Se trata de una obra importantísima para nuestro distrito que posibilitará, no solo mejorar el abastecimiento de la demanda actual y atender el incremento de las futuras demandas sino también el desarrollo del Sector Industrial, avanzando en obras necesarias para promover la instalación de nuevas industrias.

Este hito en la historia de Azul, representa una oportunidad inmensa que nos convoca a proyectar en conjunto el futuro de nuestra comunidad.

En este punto quiero hacer una pausa y expresar formalmente, tanto a los concejales como a los representantes de las instituciones presentes y a la ciudadanía que, a partir de la conferencia de prensa y la denuncia realizada por el nuevo consejo de administración de la CEAL, el día viernes hicimos la presentación judicial para que nos habiliten como particular damnificado en la causa. Esto nos legitima para intervenir en el proceso penal como parte, pudiendo proponer medidas de prueba y eventualmente recurrir sentencias ya que la defraudación tal como la han explicado, afecta los intereses de nuestro municipio y de todos los azuleños, porque en definitiva la cooperativa nos pertenece a todos.

En relación a obras para las localidades, para este año se han planificado:

• Construcción de cordón cuneta en las localidades de Cacharí y Chillar.

• Afectación de horas máquina para el refuerzo del mantenimiento de calles de tierra con inversión de los fondos generados a través de la Tasa Vial Urbana.

• Obras de recambio de luminarias en 16 de julio con fondos de la Ordenanza 3000.

• Se prevé la entrega de caños para dar respuesta a las comunidades en lo que hace a accesos a domicilios.

Es necesario acompañar todo este proceso con la actualización de la normativa vinculada a distintos aspectos a los que me he referido. Voy a solicitar a este Concejo Deliberante que trabajemos juntos en la revisión y actualización de la Ordenanza N°124 del 84 que, con las sucesivas modificaciones, constituye el actual Reglamento de Tránsito. Necesitamos revisar toda esa ordenanza, pero fundamentalmente los aspectos referidos al tránsito pesado.

Otro tema a trabajar es la actualización de la normativa vinculada a las diferentes posibilidades de abordar la obra pública municipal. Nos debemos el tratamiento de una herramienta legislativa que habilite nuevas posibilidades y que pueda ser un recurso no solo para la gestión municipal sino también para formalizar iniciativas ciudadanas.

Conservar, mejorar y embellecer nuestros espacios públicos ha sido desde el primer momento uno de los principales objetivos de gestión porque el estado de los espacios públicos se vincula directamente con el nivel de calidad de vida que la ciudad ofrece a sus habitantes.

Resolvimos durante 2024 dos deudas históricas. En primer lugar, la construcción del Puente Amarillo en nuestro Parque, desarrollada 100% con mano de obra municipal; y la reparación del sistema de accionamiento mecánico de las compuertas tanto del Balneario como del Parque, situación que de mantenerse sin intervenciones ponía en riesgo la operatividad ante crecidas del arroyo. Además de la puesta en valor de la portada del Parque Municipal mediante el hidrolavado de la misma.

Iniciamos, este 2025, la restitución de la capa de rodamiento de las calles del Parque, mediante un convenio de compensación por deudas de canteras, el acondicionamiento del refugio para guardavidas en el Balneario Municipal y la puesta en funcionamiento del Kiosco de la Barranca, en articulación con la Dirección de Género.

Quiero detenerme un momento para hacer un breve repaso histórico por el valor simbólico que tiene la reconstrucción del Puente Amarillo. Toda la construcción del Parque Municipal, del que nos sentimos tan orgullosos, fue el resultado de la articulación entre lo público y lo privado. Desde la donación de tierras hasta el más mínimo detalle de su ornamentación. En tiempos de la denostación de lo público, cuando desde el Poder Ejecutivo Nacional se plantea la destrucción del Estado, cuando desde la misma política se siembra desconfianza, es necesario recuperar la reflexión sobre lo simple.

El Puente Amarillo fue construido durante los últimos años de la década del 20, fue donado por Celedonio Pereda, propietario de la Casa Pereda. Durante los años 70 se fue deteriorando y la inundación del 80 terminó por destruirlo. En el 2011 se hace una fuerte inversión de recursos y se construye a través de una empresa privada. Pero ya en 2017 empieza un deterioro irreversible y fue necesario prohibir su utilización. Durante la gestión anterior se llamó a licitación en dos oportunidades y no se pudo concretar la obra. Nosotros, decidimos la reconstrucción, elegimos un material resistente al clima y al tiempo. En pocos meses, con una inversión mínima, pero con el aporte invaluable de los trabajadores municipales, resolvimos una deuda histórica en un contexto económico totalmente adverso. Insisto en la reflexión sobre lo simple. Recuperar la autoestima de la comunidad, el orgullo de ser azuleños, sacar a Azul adelante, es un proceso que empezamos y que no vamos a detener. Cuál es el rol histórico que pretende jugar cada uno de los espacios políticos en este contexto es la reflexión que pretendo generar con este análisis sobre lo simple. Los invito a no quedarse al margen sumidos en una banalización de la discusión que solo redunda en el deterioro de la política y, en definitiva, de la democracia.

Azul necesita pequeñas y grandes obras, muchas de las cuáles han estado en el diagnóstico de todos los espacios políticos. La integración y la accesibilidad de los diferentes barrios demanda la construcción de un puente para descomprimir, fundamentalmente, el alto tránsito del puente de la Mitre. Desde el día que asumí estamos trabajando y realizando gestiones. Les quiero informar que la Provincia, a través del CFI está realizando un trabajo de consultoría que tiene un importante nivel de avance. Días atrás, la consultora se comunicó para presentar los cuatro modelos de implantación que han diseñado y requerir la opinión del municipio. Así que en este momento estamos analizando eso para dar una respuesta. Luego vendrá el proceso de licitación y adjudicación. A medida que se logren adelantos los vamos a ir comunicando.

En este camino de articulación entre el Estado Municipal, comerciantes, emprendedores y empresarios azuleños comenzamos la implementación del convenio de “Centros Comerciales a Cielo Abierto” con la CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa) y trabajando cotidianamente con el CEDA se está elaborando un proyecto de intervención en el centro que comenzará en 2025 con la modernización de las luminarias.

El Municipio de Azul cuenta con una importante cantidad de inmuebles que se fueron adquiriendo a lo largo de los años, sin embargo, paralelamente tiene que realizar una importante inversión de recursos pagando alquileres para el funcionamiento de diferentes áreas y dependencias municipales. Existen casos puntuales que debemos resolver y que venimos pensando en conjunto en las diferentes reuniones que realizamos para abordar la mejora y modernización de nuestro centro comercial que está integrado a la plaza central, declarada monumento histórico nacional mediante el Decreto 1138/2014 del Poder Ejecutivo Nacional, el Palacio Municipal declarado Patrimonio Cultural y Monumento Histórico de la Provincia a través de la LEY 15.488 y la Iglesia Catedral. Hemos analizado la posibilidad de poner a la venta el ex Club Social, decisión que debe ser avalada por este Concejo Deliberante, como medio para generar los recursos necesarios para iniciar el abordaje de ese proceso de modernización. Otra de las propuestas que debe madurar, y que surge en cada una de las conversaciones e intercambios con los diferentes sectores, es el de la emblemática esquina de 25 de Mayo y San Martín que supo en otros tiempos ser el mercado central y es actualmente el SUMAC.

En relación a las diferentes obras, refacciones e incorporación de bienes de uso para el Sistema de Salud que a continuación voy a enumerar, quiero destacar que fueron posibles gracias a los recursos generados a través de la Tasa Por Servicios Esenciales. Quiero reiterar que el deterioro en el sistema de salud en Argentina se pone en evidencia a nivel local. En nuestros efectores públicos se ha incrementado la demanda lo que vino acompañado de un incremento exponencial del costo de los insumos. Uno de los principales objetivos de esta gestión es sostener el sistema público de salud. La recaudación por la Tasa Por Servicios Esenciales permitió:

• La reparación del tomógrafo del Hospital Pintos, mediante la adquisición del tubo de rayos X.

• Realizar la reparación de la losa, el cielo raso y la obra de conexión de gas en el CAPS N°13.

• La compra de calderas para el sector de rehabilitación y el sector habitacionado.

• La compra de anafes y cocina para el Hospital Pintos.

• La adquisición del sillón de odontología para el Pintos.

• La instalación y reparación de oxígeno en terapia y sector de clínica del Pintos.

• Reconstrucción del piso de la sala de Rayos del Hospital Municipal. (Obra terminada). En proyecto la ampliación de la misma para intervenir aberturas y cielorrasos.

• Estamos planificando la refacción y ampliación del CAPS N°3

Estamos trabajando junto con los Ministerios de Salud e Infraestructura de la Provincia para poder terminar, después de más de 15 años, con una obra tan esperada por nuestra comunidad como es la Guardia de nuestro Hospital Pintos, lo que nos permitirá mejorar el funcionamiento del área de emergencias ya que se unifica al shockroom, que se encuentra a casi una cuadra de distancia de la guardia actual, concentrando el equipo de urgencias en el mismo espacio físico. Mejorará el ingreso de ambulancias dado que será más directo y privado. Contará con consultorios y baños para desarrollar las tareas propias del servicio y el sector que ocupa actualmente la guardia, se destinará a consultorios externos que hacen falta y que hoy se encuentran dispersos en distintos lugares del hospital.

En este punto también quiero tomarme un momento para analizar, pero, fundamentalmente, para reconocer la importancia del rol social de las entidades intermedias en nuestra sociedad. Estas formas de organización y participación ciudadana en sus múltiples formas: cámaras empresarias, los gremios, las asociaciones profesionales, las cooperativas, los clubes, las cooperadoras escolares, las comisiones vecinales, los centros de jubilados son espacios de participación que hacen a la esencia de la vida democrática y cumplen un rol importante en la comunidad porque persiguen el bien común. No puedo referirme a los esfuerzos que realizamos por sostener y mejorar nuestro sistema de salud sin reconocer el trabajo imprescindible que llevan adelante las Cooperadoras de cada uno de nuestros hospitales. En esta oportunidad me quiero referir específicamente al trabajo que viene realizando la Cooperadora del Hospital Pintos que, a través de diferentes medios, logra convocar a la solidaridad de la comunidad y generar los recursos con los que ha provisto al hospital de una importante cantidad de bienes de uso dando respuesta a demandas específicas de los distintos sectores de nuestro hospital.

Durante 2024 se realizaron diferentes obras a través de distintos programas que ya fueron oportunamente comunicadas por el Consejo Escolar. Creo que una a destacar fue la finalización de las habitaciones en el CEPT de Pablo Acosta.

La articulación entre el Consejo Escolar y la Secretaría de Obras Públicas está funcionando de manera óptima.

En relación a la educación quiero referirme a dos cuestiones importantes:

En primer lugar, hemos avanzado en el proceso de provincialización de la Escuela Agraria. Hace unos días atrás visité la institución acompañada por el director y el subdirector provincial de Educación Agraria Gerardo Berchi y Sergio Fiorotto. El proceso de provincializar el establecimiento y obtener una subvención del 100% está muy avanzado, esto nos permitiría liberar recursos importantes provenientes del Fondo Educativo e invertirlos en otras obras o necesidades educativas del distrito.

En segundo lugar, hoy podemos afirmar que la obra del Instituto N°2 es un hecho. Tras largas luchas de docentes y alumnos que involucraron a varias generaciones, finalmente el gobierno de Axel Kicillof decidió realizar la inversión necesaria para dar respuesta a uno de los reclamos más fuertemente sostenido por toda la comunidad educativa. Después de un llamado a licitación fallido -o varios diría yo- y de diversas gestiones que realizamos para evitar el fracaso del segundo llamado, cinco fueron las empresas que se presentaron. La construcción del edificio del Instituto de Formación Docente y Técnica N°2 ya fue adjudicada. CARBE es el nombre de la empresa que llevará adelante la obra. En pocos días seremos testigos del inicio de una obra que es una reivindicación histórica a una institución emblemática que ha formado a miles de docentes y técnicos azuleños y de distritos vecinos.

En lo que refiere a la Educación Superior, Azul tiene otro rasgo característico: la existencia de nuestro Centro Universitario Azuleño en la ciudad de La Plata. El CUA fue resultado de la quijotada de un grupo de estudiantes. Tiene una historia muy profunda llena de experiencias, anécdotas, esfuerzos y trabajo que se sostuvo a lo largo de muchas generaciones. Reconstruir la historia del CUA demandaría remontarnos más de 7 décadas en el tiempo. Muchos profesionales azuleños han expresado que pudieron sostener sus carreras gracias a la existencia del CUA. No es novedad para nadie que el CUA, como muchas instituciones, está atravesando serias dificultades. Desde la gestión municipal venimos trabajando con la Comisión Directiva, acompañando y fortaleciendo su sostenimiento. Estamos analizando alternativas, madurando ideas que nos den nuevas posibilidades para sostener y desarrollar esa histórica relación entre los azuleños y una ciudad universitaria como la ciudad de La Plata. No podemos abandonar al CUA, ni tampoco toda la gesta que han hecho vecinos y vecinas de Azul a lo largo de la historia, es un mandato histórico que nos debemos como actores políticos.

Durante 2024 este Concejo Deliberante trabajó articuladamente con representantes de diferentes instituciones para dar forma y finalmente aprobar la Ordenanza N°5065 que crea el Consejo Municipal del Deporte. Quiero informarles que ya estamos trabajando en la organización de la convocatoria para el primer encuentro en el que diferentes actores sociales vinculados al deporte más los representantes del Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante se reunirán alrededor de una misma mesa para terminar de definir ese diagnóstico que todos hemos construido de manera fragmentada y en conversaciones catárticas. Tengo grandes expectativas sobre los objetivos a corto, mediano y largo plazo que como azuleños nos podemos plantear y que juntando esfuerzos superemos esa sensación de frustración permanente. Que todos nos apropiemos de los proyectos y compartamos la satisfacción por los resultados es lo que deseo impulsar.

Expresé en el inicio que una de nuestras principales líneas de acción es la Inversión en Inclusión Social a través de la profundización de políticas públicas destinadas a la protección de los más vulnerables priorizando la asistencia alimentaria y la solución al déficit habitacional.

El programa “Sumar Alimentos” fue diseñado como una política pública municipal que mejore la calidad alimentaria ya que los beneficiarios tienen la posibilidad de elegir los productos, pero además como un programa que fortalezca el comercio local.

En el mes de febrero de 2025 el programa tarjetas “Sumar Alimentos” llegó a un total de 676 beneficiarios con un monto depositado de 23.660.000 pesos.

Para el mes de mayo se espera alcanzar las 1000 tarjetas, lo que representa la totalidad de beneficiarios que están dentro del reparto de bolsones de alimentos.

Hemos articulado con el ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia el Programa Mejoras Habitacionales. Este programa está destinado a familias vulnerables del Partido con déficit habitacional.

Con la ejecución de esta política se acompaña a cien familias de los barrios San Francisco, San Martín de Porres, Del Carmen Norte, El Sol, Urioste, Villa Fidelidad, Villa Piazza, entre otros, con una inversión de gobierno provincial de más de 40 millones de pesos.

Hemos trabajado sobre distintas líneas de acción para fomentar el desarrollo local. Entre otras acciones, se desarrolló la primera Expo Azul 2032 que tuvo como propósito generar un encuentro local de productos, servicios, negocios, saberes, oportunidades y expectativas que tienen empresas, emprendedores, organizaciones, dirigentes, trabajadores, científicos y vecinos azuleños, para que juntos podamos generar más y mejores actividades productivas, comerciales e innovadoras para el desarrollo económico sostenible de nuestro querido partido de Azul.

El segundo encuentro económico, cultural y comunitario está en marcha y es momento de comenzar a construir de manera colectiva los desafíos y caminos hacia el Bicentenario de Azul de manera estratégica, armoniosa, justa y creativa.

Quiero destacar y agradecer a quienes acompañaron y gestaron esta propuesta que nos nuclea, integra y nos permite diseñar el Azul que queremos: CEDA, Consejo Profesional Ciencias Económicas, Fac. Agronomía, Fac. Derecho, Inta, Aapresid, Fedecoba, Fecootra, AECA, Colegio de Arquitectos.

Agradezco también el auspicio y financiamiento del Consejo Federal de Inversiones y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

En el marco de la iniciativa internacional OVOP (Un pueblo, Un producto), el partido de Azul fue elegido para llevar adelante el proyecto que vincula el turismo como elemento de desarrollo económico local. En el caso de Azul, el turismo representa una enorme potencialidad, por su ubicación geográfica, sus atributos naturales, sus capacidades institucionales, su entramado socio-productivo y su propia comunidad.

El Instituto Mixto de Turismo de Azul constituye una herramienta central para avanzar en el autodiagnóstico que el Partido necesita rumbo a la definición de su perfil productivo territorial y sirve de base para proponer nuevos acuerdos y alianzas estratégicas entre sectores. Este año concretaremos la elaboración de la ordenanza que regule el Instituto Mixto de Turismo y que deberá ser abordada por este Concejo Deliberante.

Tenemos, además, que honrar la distinción que se nos otorgara cuando Azul fue designada como Ciudad Cervantina de la Argentina y no desaprovechar ninguna de las posibilidades de fortalecer vínculos internacionales y como Quijotes, perseguir utopías e intentar desdibujar los límites entre los sueños y la realidad. Este año trabajaremos fuertemente para resignificar en los valores quijotescos nuestra calidad de Ciudad Cervantina. En pocos días, asistiremos en Barcelona junto a integrantes del CoDACC, del Encuentro Internacional de la Red de Ciudades Cervantinas. Con ellos hemos coincidido en la necesidad de profundizar en la obra de Cervantes, rescatando los valores que caracterizan al Ingenioso Hidalgo y en que muchos de sus atributos son los que necesitamos como azuleños para amalgamar los esfuerzos necesarios de cara a nuestro bicentenario: la valentía, la perseverancia, el amor, la audacia y la amistad.

Quiero informar también con claridad que cada uno de los que vamos a viajar cubre, personalmente sus propios gastos.



Quiero comunicarles también que, en las próximas semanas, y después de muchos años de vacancia en ambos juzgados, designaré los dos jueces de faltas municipales de la nómina que me informó el Consejo de selección conformado por representantes de este deliberativo, de la Asociación de Abogados de Azul y el Colegio de Magistrados y funcionarios departamental. Quiero agradecerles a todos, así como también a la Facultad de Derecho y a los 25 postulantes que participaron del proceso, por haber sido parte y llevado a buen puerto un procedimiento que ha sido calificado como inédito en toda la provincia de Buenos Aires, que aporta transparencia y suma calidad institucional al permitir la autolimitación de las facultades propias del Departamento Ejecutivo, para, de ese modo, poder elegir entre los mejores perfiles.

Este Concejo Deliberante deberá prestar acuerdo para culminar el procedimiento.

En cuanto a las articulaciones regionales, tan necesarias en una provincia como la nuestra, por las dimensiones de nuestros distritos, sus características geográficas, la cantidad de problemáticas que compartimos y que requieren un abordaje integral, quiero destacar la importancia de haber sido anfitriones en el proceso de recuperación y renovación de autoridades del Comité de Cuenca Río Salado Subregión B4. Nuestra presidencia es temporal, pero es un desafío que aceptamos porque contamos en Azul con el IHLLA que se constituyó, como institución, en el presidente técnico del Comité de Cuenca y ha puesto a disposición toda su capacidad de investigación. Si bien el Comité de Cuenca está integrado por 15 distritos, nosotros tenemos una gran responsabilidad al pertenecer a la cuenca alta ya que las decisiones que tomemos benefician o perjudican al resto. En este sentido, encomendamos al IHLLA dos proyectos, financiados por el CFI: uno general vinculado al análisis de toda la cuenca y uno particular para el distrito de Azul que ya se encuentran en proceso de desarrollo.

Quiero dirigirme también a la oposición y en particular a la oposición que actualmente cuenta con representación en el Concejo.

Comenzamos a transitar un año electoral que va a modificar media composición de este Cuerpo.

Algunos de ustedes buscarán renovar sus bancas, otros seguramente pretenderán seguir su camino político asumiendo otras responsabilidades y algunos volverán a desarrollarse políticamente en sus agrupaciones y sus actividades particulares.

Nadie puede negar que en cualquiera de esas circunstancias todos serán necesarios en un país y un mundo cada vez más desigual e inhumano, si es que efectivamente creen que la política es la herramienta insustituible para transformar la realidad de nuestros pueblos.

Es por ello que este año, al margen de lo que ha ocurrido habitualmente, voy a solicitarles que el proceso electoral no interfiera en el funcionamiento de este Concejo.

Azul y los azuleños, necesitan un legislativo que trabaje en nuevas ordenanzas y que sea capaz de “aggiornar” el ordenamiento existente para atender nuevas realidades que nos permitan proyectar un Azul del bicentenario integrado, solidario, productivo, ordenado y justo.

En este Intendente siempre van a encontrar a un interlocutor predispuesto al diálogo institucional y político.

Ese diálogo debe ser en primer lugar un diálogo sincero, libre de toda especulación electoral o pretensión individual porque nuestros vecinos nos han conferido la enorme responsabilidad de llevar a nuestra comunidad a un mejor destino.

Un destino distinto que hemos transitado con altibajos a lo largo de los últimos 40 años.

Durante estos 15 meses hemos trabajado para que muchos azuleños recuperen la confianza en su gobierno municipal (de cual ustedes también son parte). Ese estamento gubernamental que es el más próximo a sus necesidades y además también a sus anhelos.

Muchas veces (y sobre todo en los últimos meses) he escuchado declaraciones irresponsables y falsas con el objetivo de dinamitar ese vínculo necesario con nuestros vecinos.

Creer que “si a esta gestión municipal le va mal” puede favorecer las posibilidades, las pretensiones o las aspiraciones de alguno, es de una deshonestidad intelectual y de una pereza política propia de quien no sirve al bien común sino de quien especula para ver de qué se sirve y así realizarse individualmente, con independencia de la suerte del resto.

Nuestra comunidad reclama de sus dirigentes coraje para afrontar los cambios necesarios que le permita realizar un proyecto de vida en su patria, en la tierra que eligieron para vivir.

Reclama que nuestras juventudes elijan quedarse o volver porque las oportunidades existen para el desarrollo de todos y no para algunos pocos.

Donde todos sean artífices de un destino en común y no meros espectadores de intereses sectoriales que los someten o excluyen cotidianamente.

En ustedes, señoras y señores concejales, también recae el peso de ese sueño comunitario que asumieron al jurar sus cargos y al que la mayoría de los azuleños le han puesto como un horizonte posible el Bicentenario del año 2032.

En dicho sentido, y especialmente en este momento, me parece oportuno compartir las palabras del Papa Francisco que, en su Carta Encíclica Frattelli Tutti, nos dice: “Vista de esta manera, la política es más noble que la apariencia, que el marketing, que distintas formas de maquillaje mediático. Todo eso lo único que logra sembrar es división, enemistad y un escepticismo desolador incapaz de apelar a un proyecto en común. Pensando en el futuro, algunos días las preguntas tienen que ser: “¿Para qué? ¿Hacia dónde estoy apuntando realmente?” Porque, después de unos años, reflexionando sobre el propio pasado la pregunta no será: “¿Cuántos me aprobaron?, ¿Cuántos me votaron, cuantos tuvieron una imagen positiva de mí?” Las preguntas, quizás dolorosas serán: “¿Cuánto amor puse en mi trabajo, en qué hice avanzar al pueblo, qué marca dejé en la vida de la sociedad, qué lazos reales construí, qué fuerzas positivas desaté?, ¿Cuánta paz social sembré?, ¿Qué provoqué en el lugar que se me encomendó?”.

Bajo este manto de sabiduría que nos deja el Papa Francisco en este breve párrafo de la encíclica Fratelli Tutti, quiero hacer un llamado de atención sobre el grado de deshumanización al que estamos asistiendo, con altos mandatarios que hacen de la crueldad su política de estado, y la burla, el desprecio y la descalificación su forma de comunicar. ¿Qué puede aportarnos de bueno al entramado social azuleño la violencia como modelo de autoridad?, creo que estamos seguros que nada. La violencia siempre genera más violencia.

No es de extrañar como contracara, que la salud mental esté siendo un llamado de atención a nivel global, y la depresión y la soledad, epidemias de estos tiempos. Son el resultado de un sistema que impone el consumismo, la competitividad, el individualismo, la adoración a los ricos y famosos, la legitimación de la desigualdad, y el tener y acumular dinero como sinónimo de vida feliz, algo que lleva a la avaricia, a pisotear al de al lado, a querer sacar ventaja o a estafar al vecino.

Claramente, observo estos fenómenos con preocupación. Definiéndome profundamente humanista, el tiempo que se me ha dado en este mandato, lo seguiremos dedicando a trabajar para sostener y defender los valores que nos hacen humanos: la solidaridad, el respeto, la empatía, la confianza. Ayudar a gestionar los espacios comunitarios, el fortalecer las redes de acceso al estado que deben estar presentes para incluir, especialmente a los más postergados, siguiendo la utopía de que nadie quede afuera.

Estoy seguro de que podemos lograrlo, los convoco a formar parte de la mesa del Camino al Bicentenario, a implicarse: todas las voces y experiencias son necesarias, para que podamos reconocernos como comunidad y valoremos nuestras fortalezas, que son muchas, como punto de partida.

Los invito una vez más a cooperar, que es obrar juntamente con otros para la consecución de un fin común. Vamos a construir ese Azul que nos merecemos y cada pequeña acción individual en p os de ese objetivo, cuenta.

De esta manera dejo formalmente inaugurado el período de Sesiones ordinarias 2025 de este Concejo Deliberante”.