El pasado domingo, la localidad de Jáuregui fue sede de la XV edición de la final provincial de Interligas de Ajedrez, donde compitieron los mejores tres jugadores de cada torneo desarrollado en la Provincia de Buenos Aires, junto a la mejor dama de cada certamen.

En el evento participaron representantes de las Ligas del Río de la Plata y del Norte, así como de los Prix Cuenca del Salado, ARASO, del Oeste, del Atlántico, del Centro y Mar y Sierras. La Escuela Municipal de Ajedrez de Azul estuvo presente representando a los Prix Mar y Sierras y del Centro.

El desarrollo de la jornada

La competencia, organizada en siete rondas, tuvo tiempos de juego diferenciados: tiempo libre para las categorías sub 8 y sub 10, y un control de 12 minutos más 3 segundos por jugada para las sub 12, 14, 16, 18 y libres.

Resultados destacados de los representantes de Azul

Por el Prix Mar y Sierras:

Sub 8

Matías Conte: 3 puntos.

Martina Rossi: 3 puntos.

Sub 10

Agustín Barbosa: 5 puntos (sexto puesto general).

Juan Bossi: 3 puntos.

Jeremías Conte: 2 puntos.

Sub 12

Zenón Recci: 3,5 puntos.

Ian Levigna: 3 puntos.

Libres

Hernán Ponce: 3 puntos.

Gustavo Godoy: 2,5 puntos.

Por el Prix del Centro:

Sub 10: Bautista Verón logró 3 puntos.

Una experiencia enriquecedora

La participación de Azul en esta prestigiosa final provincial refuerza el trabajo y compromiso de la Escuela Municipal de Ajedrez en la formación y desarrollo de jóvenes talentos. Los puntajes alcanzados reflejan el esfuerzo y dedicación de la delegación, que continúa posicionando a Azul en el ámbito provincial del ajedrez.