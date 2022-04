Vinieron de Moreno a cazar de manera ilegal y fueron infraccionados

Personal policial del Comando de Patrullas rural de Azul constató que en el interior de una propiedad privada de un Establecimiento rural ubicado en el camino Lazarino, había tres personas con 8 perros galgos cazando de manera ilegal.

Por esta razón, y por tratarse de caza furtiva de especie protegida, se procedió a identificar a los tres sujetos, siendo éstos: Jorge De Ambrosio de 39 años, Luis Romero de 42 años, y Fabian Pascal de 55 años, todos oriundos de la localidad de Moreno pcia. de Buenos Aires.

En tanto, se le solicitó el permiso de caza, o del dueño para ingresar al Establecimiento rural, y manifestaron que no lo tenían, por ello se los requisó, demostrando que tenían en su propiedad 2 liebres tipo Europeas muertas.

Se realizó la correspondiente acta de infracción por el artículo 268, 273 inc. K y 277 inc. A de la Ley 10081, con intervención del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Pcia de Bs. As., se decomisaron las presas y se cremaron. Mientras que los perros galgos fueron entregados a sus dueños.