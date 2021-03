Ingresaron a robar en la feria de Aristegui en Cacharí

Alrededor de las 3 hs de la madrugada de este miércoles, mientras se encontraba uno de los socios de la firma durmiendo en el lugar, ingresaron desconocidos al predio ubicado de Av. Andrade S/N a robar.

Una vez en el lugar, le ataron las manos al socio, y le dijeron que se quede quieto que venían a buscar plata, y sin pegarle, se llevaron dinero en efectivo, chequeras y documentación.

Desde la Sub Comisaría de Cacharí expresaron que por el momento no se sabe con exactitud la suma robada, porque según expresaron en la feria no hubo movimientos grandes de dinero en los últimos días.