El intendente puso en funciones a Gastón de Dominicis como delegado de Cacharí

El mandatario estuvo acompañado por la senadora provincial Lucrecia Egger, el jefe de Gabinete Alejandro Vieyra y el secretario de Desarrollo Social Carlos Peralta.

En principio, el mandatario municipal destacó el trabajo que viene desarrollando el nuevo delegado en la gestión ya que hasta el momento, se desempeñaba como director de Delegaciones y recalcó que “tiene sobrada experiencia en esto y es muy aceptado por toda la comunidad así que muchas gracias Gastón, por confiar en nosotros, en nuestro equipo y por aceptar esta responsabilidad de ser la voz de los vecinos para hacer valer sus pedidos, sus necesidades y que podamos entre todos cumplir con los objetivos propuestos”.

Por su parte, De Dominicis agradeció al equipo de gobierno por confiar en él y remarcó que “estoy trabajando en esta gestión muy cómodo, desarrollando otras actividades y ahora en este un nuevo desafío en el que trabajaré con el compromiso y responsabilidad de siempre”.

En tanto, manifestó que “desde el momento que me ofrecieron sumarme a esta gestión me he sentido muy cómodo, formo parte de este equipo y tenemos objetivos comunes inmediatos y de mediano y largo plazo”.

Asimismo, Vieyra indicó que “en el rol en el que estuvo trabajando Gastón desde hace más de un año, pudo hacer un trabajo muy interesante en las Delegaciones porque ha podido transferir las ideas que nosotros queremos llevar a cabo y valoramos obviamente su experiencia en esto”.

Por otra parte, anunció que por decisión del Intendente desde este momento y en forma periódica, todos los funcionarios, especialmente los secretarios del Departamento Ejecutivo, irán a las localidades para tomar contacto no solo con los delegados sino también con los vecinos.

Por último, la senadora Egger señaló que “vengo desde mi lugar, a darle todo el respaldo a Gastón, para mí es muy importante nutrirme de las realidades de la localidad porque desde ahí surgen los verdaderos proyectos, los que realmente influyen sobre la vida del ciudadano”.

En este punto, acotó que “ser legislador no es ni más ni menos que escuchar al ciudadano y Gastón va a ser la voz de la localidad para poder llevar proyectos, inquietudes y necesidades y plasmarlos en la Legislatura y obviamente poner a Azul en el lugar que se merece estar dentro de la provincia de Buenos Aires”.