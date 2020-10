Controles de salud en distintos espacios de la ciudad

Al visitar este espacio, el intendente Hernán Bertellys, acompañado por el jefe de Gabinete y Gobierno Alejandro Vieyra señaló que “estamos acompañando al equipo de salud en este servicio importante para todos los que han interrumpido algunos controles y podemos hacerlo en un lugar público que es lo que hoy nos exige la situación”.

En tanto, informó que esta actividad comenzó hoy en Plaza San Martín pero continuará en otros sectores públicos de la ciudad.

Por su parte, el secretario de Salud Carlos Bravo puso de manifestó “la problemática de relegar los controles de otras enfermedades como es la diabetes y la hipertensión que realmente preocupa al sistema de salud y desde APS se decidió armar esto en espacios abiertos”.

Más adelante, destacó la importancia de tener estas actividades para las personas que tienen enfermedades crónicas que se deben seguir controlando y atendiendo y han relegado su control producto de la pandemia.

Por último, la directora de Atención Primaria de la Salud Adriana Scalcini explicó que “estos espacios son para la gente que ha interrumpido tratamientos, que no se ha controlado, que no ha podido conseguir la medicación, que tiene estudios de hace mucho tiempo pedidos y no se los pudo realizar, porque más allá del control que podamos hacer acá, estamos completando una ficha con sus antecedentes y cuál es la problemática que tiene”.

En este punto, indicó que “lo que nos vamos a comprometer es a que esa persona pueda ser atendida y referenciar al paciente a los CAPS o al médico particular. Esto lo vamos a continuar con un seguimiento telefónico en el caso de que alguno de los valores le dé alterado para ver si pudo realmente resolver la cuestión de la atención médica”.