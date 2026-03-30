La violencia escolar exige una respuesta urgente

El caso de San Cristóbal expone el impacto del ciberbullying y una falla sistémica en la prevención

Por Lucas Moyano, especialista en ciberdelitos y evidencia digital, autor de Ciberdelitos: Cómo investigar en entornos digitales (Editorial Hammurabi)

Un profundo llamado de atención recorre hoy a la sociedad tras la difusión de un video vinculado a un grave episodio ocurrido en una escuela secundaria de San Cristóbal, Santa Fe. En las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, se observa a un adolescente de 15 años —señalado luego como protagonista de un hecho violento— siendo previamente víctima de un hostigamiento sistemático, humillante y sostenido en el tiempo.

El caso, lejos de ofrecer explicaciones simples, revela una problemática compleja: la violencia nunca puede justificarse, pero sí obliga a revisar con urgencia los mecanismos de prevención que fallaron. “No estamos ante una consecuencia lógica, sino ante una tragedia múltiple”, advierte Moyano, quien pone el foco en el rol de los adultos y en la ausencia de intervención temprana.

Bullying y ciberbullying: una violencia que no es “cosa de chicos”

El bullying escolar implica agresiones reiteradas —físicas o psicológicas— entre pares, donde existe una clara desigualdad de poder. Cuando ese hostigamiento se traslada al entorno digital, se convierte en ciberbullying, una forma aún más invasiva y persistente.

Entre sus características más dañinas se destacan el anonimato que ampara al agresor, la viralización masiva del contenido y la imposibilidad de la víctima de encontrar refugio, incluso en su propio hogar. “El daño ya no queda en el aula: se multiplica ante miles de espectadores”, señala el especialista.

En este contexto, el algoritmo de las plataformas digitales juega un rol clave, amplificando la exposición y perpetuando la humillación. El resultado es devastador: angustia, aislamiento, deterioro del rendimiento escolar y, en casos extremos, consecuencias emocionales profundas que pueden derivar en episodios de violencia.

El rol silencioso de los espectadores

Uno de los puntos más críticos que expone el caso es la participación pasiva —o activa— de quienes observan. Compartir, comentar o incluso no denunciar estos contenidos contribuye a sostener la cadena de violencia.

“El bullying sobrevive porque hay una audiencia”, remarca Moyano. En este sentido, plantea la necesidad urgente de educar en una cultura de responsabilidad colectiva, donde el silencio deje de ser cómplice.

Un llamado urgente a la acción

El episodio de San Cristóbal debe marcar un punto de inflexión. Tanto las familias como las instituciones educativas tienen un rol central en la prevención.

Desde el ámbito familiar, el especialista destaca la importancia de acompañar activamente la vida digital de los adolescentes, detectar cambios de conducta, fomentar la empatía y generar espacios de diálogo. “No se trata de espiar, sino de estar presentes”, subraya.

Por su parte, las escuelas deben fortalecer protocolos de actuación, garantizar la escucha activa de las víctimas y actuar con rapidez ante las denuncias. También resulta clave preservar la evidencia digital —capturas, enlaces o perfiles— para abordar adecuadamente cada caso.

Finalmente, Moyano insiste en que la tecnología, sin supervisión ni valores, puede convertirse en un entorno de riesgo. “Lo ocurrido nos interpela a todos. No busquemos explicaciones en el pasado: construyamos soluciones en el presente”, concluye.

La gravedad del caso deja en claro que la violencia escolar y el ciberbullying no admiten más demoras. La salud emocional y el bienestar de los jóvenes dependen, hoy más que nunca, de la responsabilidad compartida entre adultos, instituciones y la sociedad en su conjunto.