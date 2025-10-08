El Concejo Deliberante de Azul realizó su 15ª Sesión Ordinaria

En el recinto del Concejo Deliberante, se llevó a cabo la Décima Quinta Sesión Ordinaria correspondiente al ejercicio 2025, en la que los ediles trataron un orden del día compuesto por cerca de 60 puntos, incluyendo proyectos de los bloques políticos, despachos de comisiones permanentes, expedientes del Departamento Ejecutivo y notas recibidas de vecinos e instituciones.

Entre los proyectos presentados por los diferentes bloques, se aprobaron por unanimidad diversas resoluciones de interés comunitario y cultural, como la valorización de iniciativas educativas vinculadas al aprovechamiento de los frutos de naranjos amargos, la Tercera “Fiesta del Arraigo y la Familia Rural”, la donación del mural “Identidades del Azul”, y la condena del triple femicidio de las adolescentes Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez. También se aprobó una resolución declarando de interés comunitario la actividad “¿Por qué hablamos de genocidio contra el pueblo palestino?”, organizada por la Tecnicatura Superior en Trabajo Social.

Asimismo, se giraron a comisiones varios proyectos de ordenanza, como la creación del Programa Municipal de Fomento y Difusión Cultural, las Becas Municipales para Estudiantes y el Programa Municipal para el Desarrollo del Centro Comercial a Cielo Abierto, así como iniciativas vinculadas a regulación de habilitaciones comerciales y modificación del reglamento interno del Concejo.

Por su parte, el Intendente Municipal elevó múltiples expedientes relacionados con la concesión de la cantina del Parque Municipal de Chillar, la venta de inmuebles, la regularización de infraestructura en desarrollos urbanos, la adquisición de maquinaria y vehículos municipales, y la aceptación de donaciones para hospitales, museos y centros culturales de la ciudad. Todos estos expedientes fueron girados a las correspondientes comisiones para su tratamiento.

Los despachos de las comisiones recomendaron la aprobación de proyectos como la creación del Banco Solidario de Materiales y la adhesión al programa provincial “Huertas Bonaerenses”, mientras que otros expedientes presentados por vecinos fueron archivados.

El Concejo de los y las Estudiantes también tuvo participación, presentando iniciativas sobre la habilitación de una Escuela Municipal de Conductores, el deterioro de calles de tierra en distintos barrios, el control del tránsito, la prevención del consumo de sustancias en adolescentes y la protección del ambiente y del uso responsable del agua, entre otros temas.

Finalmente, se aprobó por unanimidad la Resolución N° 5.141/2025, que declara al Jardín de Infantes N° 903 “John F. Kennedy” como Institución Destacada y reconoce de interés educativo, cultural e histórico sus actividades en el marco de su 75° aniversario.

Entre las notas recibidas, se incluyeron informes sobre calidad de agua, solicitudes de poda, reclamos vecinales, mantenimiento de calles y convenios de obras públicas, así como la adhesión a disposiciones de otros Concejos Deliberantes de la provincia, incluyendo la reanudación de obras en la Autovía de la Ruta Nacional N°3 y la preocupación por la reducción del Fondo Compensador provincial.

La sesión reflejó un amplio abanico de temas de interés comunitario, cultural, educativo, sanitario y urbanístico, reafirmando el rol del Concejo Deliberante en la gestión participativa y en la atención a los vecinos del partido de Azul.