“Sembrando Comunidad”: una jornada de alimentación saludable y huertas en Santa Lucía
“Sembrando Comunidad”: vecinos aprenden a cultivar huertas y hábitos saludables.Información general08/10/2025NdA
Esta mañana, en el Espacio Verde Santa Lucía, se llevó a cabo la jornada “Sembrando Comunidad”, una iniciativa orientada a promover hábitos saludables, el cuidado del ambiente y la producción comunitaria de alimentos.
Durante la actividad, una nutricionista ofreció una charla sobre alimentación saludable, en la que compartió recomendaciones prácticas y entregó recetas para incorporar en la vida cotidiana.
Además, los participantes recibieron una introducción al armado de huertas domiciliarias y al cuidado del entorno, junto con semillas y chips de poda, con el objetivo de que cada familia pueda comenzar su propio cultivo en casa.
La propuesta fue organizada de manera conjunta por las áreas comunales de Pymes, Emprendedores y Cooperativas; Ambiente; y Atención Primaria de la Salud, buscando fomentar la participación de la comunidad y promover hábitos sustentables y saludables.
