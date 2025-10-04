Se realizaron allanamientos y secuestros por un robo

Durante la mañana de este sábado, personal policial de la Comisaría Primera de Azul, en conjunto con el Destacamento Balneario, CPA, UPPL y bajo la supervisión de la Jefatura Departamental Azul, realizó una serie de allanamientos en tres domicilios de la ciudad, en el marco de una investigación por un robo agravado ocurrido días atrás en el Parque Municipal “Domingo Faustino Sarmiento”.

El hecho que dio origen a la causa, caratulada “Robo agravado por el uso de arma” fue denunciado el pasado 2 de octubre por un joven de 22 años. Según su testimonio, el 1° de octubre alrededor de las 22 horas, mientras se encontraba en el sector del puente amarillo del Parque Municipal, fue sorprendido por dos hombres encapuchados que lo amenazaron con un arma de fuego y una cuchilla, exigiéndole sus pertenencias. Los delincuentes sustrajeron su teléfono celular —un Samsung A24— y su motocicleta Corven Triax 200cc, huyendo del lugar a gran velocidad por calle Costanera.

A partir de las tareas investigativas realizadas por el GTO de la dependencia, se logró identificar a los presuntos autores del hecho, lo que permitió solicitar y concretar las órdenes de allanamiento, registro y secuestro, emitidas bajo la Orden Judicial.

Los operativos se llevaron a cabo en tres domicilios:

• En la vivienda de un menor de 17 años se secuestraron prendas de vestir vinculadas al hecho, un teléfono celular marca Motorola y dos cuchillas con mango blanco de aproximadamente 30 centímetros de largo.

• En el domicilio de una menor de 15 años se incautó un teléfono celular Motorola.

• En la casa de otro menor de 16 años se secuestró un teléfono celular Samsung.

Según trascendidos la menor habría contactado a la víctima bajo la excusa de un encuentro personal, con el fin de atraerlo al lugar donde finalmente fue asaltado, en lo que se investiga como un plan previamente organizado.

Todos los elementos fueron considerados de interés para la causa. Por disposición de la UFI N°17 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de Azul, se cumplimentaron las notificaciones correspondientes para los menores imputados, en el marco del Código Procesal Penal.