Siley presentó un proyecto en Diputados para conocer el estado de la Ruta 3 entre Cacharí y Azul

Luego de su visita a Azul, donde mantuvo una reunión con el intendente Nelson Sombra y con el grupo de Autoconvocados por la Autovía, la diputada nacional Vanesa Siley presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo un informe detallado sobre el estado de la Ruta Nacional Nº 3, en el tramo comprendido entre Cacharí y Azul.

El pedido legislativo contempla información sobre el estado actual de la calzada, demarcación, señalización, luminarias, banquinas y accesos; la etapa en la que se encuentra el proceso de concesión del denominado “Tramo Sur”; las inversiones realizadas y previstas; las obras de mantenimiento ejecutadas desde diciembre de 2023; la planificación de futuras intervenciones en el sector y los controles de carga de camiones, además de los operativos de seguridad vial que se desarrollan en la zona.

La iniciativa busca relevar datos concretos sobre el estado de la ruta y las acciones llevadas adelante, al tiempo que apunta a identificar las causas de los siniestros viales que provocan muertes, lesiones, pérdidas materiales irreparables y un fuerte impacto en las familias afectadas.

En este sentido, durante el encuentro con Siley, el intendente Sombra advirtió sobre los riesgos que implica transitar ese tramo de la Ruta 3. El reclamo se enmarca en la lucha histórica de más de 30 años que sostienen los vecinos autoconvocados bajo la consigna “Autovía Ya”, junto a las fundaciones Estrellas Amarillas y CEDA, quienes desde hace décadas visibilizan la urgencia de avanzar en una obra largamente postergada.