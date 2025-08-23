Comenzó el ciclo 2025 de cenas solidarias con Alumni y River Azuleño

Anoche en el SUMAC se realizó la primera cena solidaria del año, organizada por el Municipio de Azul, a beneficio de los clubes Alumni Azuleño y River Plate Azuleño.

El encuentro contó con la presencia de autoridades municipales, dirigentes de la Liga de Fútbol de Azul, socios, hinchas y vecinos que acompañaron la propuesta.

Palabras de los clubes

Tras la proyección de un video que destacó el valor de las instituciones deportivas y de las cenas solidarias, se dirigieron al público el presidente de River, Javier Ripa, y el tesorero de Alumni, Gustavo Garaicochea.

Ambos agradecieron al Municipio por la iniciativa, remarcaron el esfuerzo que implica la conducción de un club en el contexto actual y celebraron la respuesta de la comunidad en la venta de tarjetas.

Ripa explicó que lo recaudado será destinado a la construcción de baños en el sector visitante, mientras que Garaicochea adelantó que Alumni invertirá en la mejora de la iluminación de la cancha de hockey y en mobiliario para el vestuario local recientemente refaccionado.

“Un objetivo común”

Por su parte, la secretaria de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, Laura Barbalarga, destacó el carácter solidario y comunitario de la propuesta:

“La idea es encontrarnos y sentir que estamos todos con un objetivo común: multiplicar recursos para que lleguen a los chicos que lo necesitan, mejorar instalaciones y sostener el deporte como espacio de cuidado mutuo”.

La funcionaria también subrayó el aporte de los miembros de FETRAES, responsables de la organización, cocina, servicio y limpieza, quienes además se capacitan como mozos en el Centro de Formación Laboral 402.

De esta manera, quedó inaugurado el ciclo 2025 de cenas solidarias, que destina lo recaudado íntegramente a las instituciones participantes.

Próximos encuentros

El cronograma de cenas establecido tras el sorteo es el siguiente:

29 de agosto: Club San José y Chacarita Juniors.

12 de septiembre: Estrellas de Juventud y Sportivo Piazza.

26 de septiembre: Vélez Sarsfield y Cemento Armado.

17 de octubre: Boca Juniors y Azul Athletic Club.

Además, en octubre se realizarán cenas a beneficio del Club Porteño de Cacharí y del Club Independiente de Chillar.