Accidente de tránsito entre camioneta y moto

Este jueves al mediodía, se registró un accidente de tránsito en la intersección de las calles Burgos y Gallardo, en la ciudad de Azul.

Por causas que aún se intentan establecer, colisionaron una camioneta SUV marca Kia Sorento, conducida por Pablo Santillán, de 44 años, y una moto Honda Wave en la que circulaba Timar Canalicchio, de 18 años.

Como consecuencia del impacto, el joven motociclista debió ser trasladado en ambulancia al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”, donde se constató que presentaba lesiones, aunque sin riesgo de vida.

En el lugar trabajó personal policial del CPA, con la colaboración de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

La causa fue caratulada como “Lesiones culposas” y quedó a cargo de la UFI N° 6 del Departamento Judicial de Azul.