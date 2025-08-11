Identificaron a los cinco detenidos por venta de drogas de diseño en fiestas electrónicas

No hubo que lamentar personas lesionadas.
En el marco de una investigación por narcotráfico, se conocieron las identidades de las cinco personas detenidas en un importante operativo realizado el fin de semana en Azul y Tres Arroyos, que desarticuló una red dedicada a la venta de drogas de diseño en fiestas electrónicas.
De Azul fueron arrestados Ayrton Jesús Tucci (30) y Micaela Belén País (20), mientras que Bárbara Montenegro (33) tiene domicilio en Mar del Plata. En Tres Arroyos, los detenidos fueron identificado como Diego Ezequiel Leyva Berrocal (28) y Francisco Thomas Belén (26).
Las mujeres detenidas recibieron arresto domiciliario debido a que tienen hijos pequeños a su cuidado.
La investigación —a cargo del fiscal federal Dr. Santiago Eyherabide y la auxiliar fiscal Dra. José María Buglione— comenzó en junio de 2025 y apuntó a una organización integrada en su mayoría por DJs y miembros de una productora de eventos. Según precisaron las autoridades, los acusados utilizaban la cobertura de fiestas electrónicas para comercializar drogas como metanfetamina, MDA, LSD, éxtasis, “tusi”, cristal, cocaína y marihuana.
En la madrugada del domingo, se realizaron cinco allanamientos simultáneos: uno en el boliche “Sara El Templo” de Azul, donde se desarrollaba una fiesta; dos en domicilios de la misma ciudad y otros dos en Tres Arroyos.
Se secuestraron más de 40 envoltorios de “tusi”, 36 de cristal, 24 pastillas de éxtasis, 19 de cocaína, cannabis en diferentes presentaciones, 24 plantas y un vehículo.
Los cinco acusados enfrentan cargos por comercialización de estupefacientes y continuarán a disposición de la Justicia Federal, mientras se avanza en la identificación de otros posibles integrantes de la red.
