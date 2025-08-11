Aprehendieron a un joven acusado de amenazar de muerte a su pareja

En la tarde de este lunes, personal policial aprehendió a un joven de 22 años acusado de amenazar de muerte a su pareja en una vivienda ubicada en calle Burgos en la ciudad de Azul.

El hecho se inició a raíz de un llamado al 911 que alertó sobre una situación de violencia. Efectivos del Comando de patrullas se presentaron en el domicilio y, al llegar, escucharon gritos de auxilio de una mujer. Pese a golpear la puerta en varias oportunidades, no obtuvieron respuesta, por lo que procedieron a ingresar al inmueble.

En el interior, encontraron a Mario Joaquín Alliana, quien se encontraba en una habitación profiriendo amenazas de muerte contra su pareja de 22 años.

El aprehendido fue trasladado a la Comisaría Primera de Azul y quedó a disposición de la UFI Nº 1, del Departamento Judicial de Azul. La causa fue caratulada como “Amenazas” y continúa en investigación.