Se realizó una nueva entrega de Pases Libres Multimodal en el Complejo Cultural San Martín

Este jueves, en el hall del Complejo Cultural San Martín, tuvo lugar un acto de entrega de Pases Libres Multimodal destinado a personas con discapacidad, impulsado por la Dirección de Políticas de Inclusión del Municipio. La actividad fue encabezada por la titular del área, Patricia Cotugno, quien además ofreció asesoramiento vinculado a la aplicación “Mi Argentina” y al proceso de renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Durante el encuentro, Cotugno brindó detalles sobre los aspectos que deben considerarse al momento de renovar el CUD, haciendo hincapié en el proceso de digitalización del sistema y en los beneficios que ofrece la aplicación oficial del Estado nacional. En ese sentido, anunció que, junto al equipo de Punto Digital –oficina que funciona en el SUMAC–, se llevará a cabo una capacitación en los primeros días de septiembre para enseñar a los usuarios a utilizar la app. La fecha y hora del taller serán comunicadas próximamente.
Asimismo, la funcionaria explicó los múltiples beneficios asociados al CUD, como la posibilidad de acceder a subsidios, exenciones y otros derechos contemplados por la normativa vigente. También brindó información específica sobre el Pase Libre Multimodal, un beneficio que otorga la provincia de Buenos Aires para el transporte público gratuito de personas con discapacidad.
Antes de finalizar, Cotugno recordó que quienes tengan dudas o requieran asesoramiento pueden comunicarse con la Dirección de Políticas de Inclusión al (2281) 654259 o acercarse personalmente a la dependencia, ubicada en el Palacio Municipal, con ingreso por calle Colón casi Belgrano, de lunes a viernes de 8 a 14.
