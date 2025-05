La Escuela Municipal de Ajedrez tuvo una destacada actuación en Rauch

Este domingo, la Escuela Municipal de Ajedrez de Azul participó con una nutrida delegación de la segunda fecha del Prix Mar y Sierra, que se desarrolló en la ciudad de Rauch. El certamen, fiscalizado por José Napoli y un equipo de árbitros y fiscales, reunió a un total de 67 jugadores de distintas edades, distribuidos en siete categorías.

El evento contó con la presencia de delegaciones provenientes de Tandil, Rauch, Azul, Ayacucho, Olavarría y Pigüé. La representación azuleña estuvo integrada por jugadores, familiares y los profesores Gustavo Godoy y Hernán Ponce, quienes acompañaron y guiaron a los competidores durante toda la jornada.

En cuanto a los resultados, Azul obtuvo varias posiciones destacadas en diferentes categorías:

Sub 8 (compitieron junto a Sub 10, fiscalizó Hernán Ponce)

5° Jano Levigna (Azul)

También participaron Noa Bustos y Augusto Bossi (Azul)

Sub 10

1° Agustín Barbosa (Azul)

2° Juan Bossi (Azul)

5° Dante Long (Azul)

También compitió Sahira Verón (Azul)

Sub 12 (junto a Sub 14)

1° Bautista Verón (Azul)

2° Dante Marziotti (Azul)

Briana Kuitert fue la mejor dama de la categoría (Azul)

Sub 14

2° Ian Levigna (Azul)

Sub 16 (junto a categoría libres y senior)

1° Nicolás Baigorria (Azul)

2° Dylan Ciano (Azul)

4° Nicolás Gorga (Azul)

Categoría Libre

2° Santiago Poljak (Azul)

4° Julián Barbosa (Azul)

5° Horacio Batagglia (Azul)

También compitieron Martín Tolosa, Liben Schell y Matías García (todos de Azul)

Categoría Senior

1° Prof. Gustavo Godoy (Azul)

La jornada se desarrolló en un clima de camaradería y compromiso deportivo, consolidando al Prix Mar y Sierra como un espacio formativo y competitivo clave para el ajedrez regional.

Cabe destacar que la próxima fecha del circuito tendrá lugar el 15 de junio en Azul, donde la Escuela Municipal oficiará de anfitriona.