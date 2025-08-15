Aprehensión por desobediencia y amenazas agravadas

Siniestro vial en Necochea y Bolivar
Un ciclista de 77 años resultó lesionado
Además amenazaba de muerte a la victima mostrando un cuchillo.15/08/2025NdA
Este viernes, alrededor de las 9, personal policial del CPA intervino en un domicilio ubicado en calle 310 tras un llamado al 911.
En el lugar procedieron a la aprehensión de Miguel Ángel Peralta, de 24 años, quien se encontraba en la vivienda de su expareja. Sobre Peralta pesa una medida cautelar vigente de prohibición de contacto y comunicación por cualquier medio, dispuesta el 27 de junio de 2025 por el Juzgado de Garantías N° 2 de Azul, en el marco de una causa caratulada como: Lesiones Agravadas – Coacción Agravada.
La medida judicial no tiene plazo de finalización, por lo que la presencia del imputado en el domicilio constituyó un incumplimiento, configurando el delito de desobediencia, sumado a amenazas agravadas denunciadas en el hecho.
Interviene la UFI N° 1 a cargo del Dr. Fernández, del Departamento Judicial de Azul.
Un ciclista de 77 años resultó lesionado
Este miércoles, el Gobernador de la Pcia de Buenos Aires estuvo en Azul.
El hombre se encuentra fuera de peligro.
Continúan buscando a los delincuentes.
Dos adolescentes heridos en un accidente de tránsito .
La propuesta reúne la oferta educativa superior, universitaria y de formación profesional de Azul y la región.