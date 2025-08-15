Aprehensión por desobediencia y amenazas agravadas

Este viernes, alrededor de las 9, personal policial del CPA intervino en un domicilio ubicado en calle 310 tras un llamado al 911.

En el lugar procedieron a la aprehensión de Miguel Ángel Peralta, de 24 años, quien se encontraba en la vivienda de su expareja. Sobre Peralta pesa una medida cautelar vigente de prohibición de contacto y comunicación por cualquier medio, dispuesta el 27 de junio de 2025 por el Juzgado de Garantías N° 2 de Azul, en el marco de una causa caratulada como: Lesiones Agravadas – Coacción Agravada.

La medida judicial no tiene plazo de finalización, por lo que la presencia del imputado en el domicilio constituyó un incumplimiento, configurando el delito de desobediencia, sumado a amenazas agravadas denunciadas en el hecho.

Interviene la UFI N° 1 a cargo del Dr. Fernández, del Departamento Judicial de Azul.