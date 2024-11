Destacada actuación de la Escuela Municipal de Ajedrez en el cierre del Prix Mar y Sierras

La Escuela Municipal de Ajedrez de Azul cerró con una sobresaliente actuación en la séptima y última fecha del “Prix de Ajedrez Mar y Sierras”, celebrada en Tandil.

El evento final reunió a competidores de distintas ciudades, entre ellas Necochea, Tres Arroyos, Olavarría, Tandil, Rauch, Pinamar y Ayacucho, además de Azul. La competencia se disputó bajo el sistema suizo a seis rondas, con partidas rápidas de 12 minutos y un incremento de 3 segundos por jugada, lo que permitió encuentros ágiles y competitivos.

Resultados de la jornada final

En la categoría Sub 8, Martina Rossi se posicionó en el tercer puesto, mientras que Matías Conte alcanzó el quinto lugar. Por su parte, en Sub 10, Agustín Barbosa de Azul obtuvo el primer lugar, seguido de Jeremías Conte y Dante Long, quienes se ubicaron en segundo y tercer lugar, respectivamente. Briana Kuitert también se destacó como la mejor dama de esta categoría.

En Sub 12, Ian Levigna se llevó el primer puesto, y Zenón Recci, también de Azul, ocupó el segundo lugar, mientras que Dante Marziotti quedó tercero. En Sub 14, Nicolás Gorga alcanzó el segundo puesto, representando con éxito a la delegación azuleña.

En la categoría Sub 16, Ian Kuitert y Milton Castañares lograron destacarse, obteniendo el segundo y tercer lugar, respectivamente. Asimismo, en la categoría Libres, Julián Barbosa tuvo una destacada participación, mientras que en la categoría Senior, Gustavo Godoy de Azul finalizó en el segundo puesto.

Premiación anual

Al finalizar la competencia, se llevó a cabo la premiación anual del Prix Mar y Sierras, donde los tres primeros de cada categoría y la mejor dama recibieron un reconocimiento por su desempeño constante. Entre los premiados se destacaron varios jugadores de Azul:

Sub 8: Matías Conte en el tercer puesto y Martina Rossi como mejor dama.

Sub 10: Agustín Barbosa en el segundo puesto y Briana Kuitert como mejor dama.

Sub 12: Zenón Recci en el primer puesto, acompañado en el cuarto y quinto lugar por Ian Levigna y Benito Acosta, respectivamente.

Sub 16: Ian Kuitert en el primer lugar y Matías García en el tercer puesto.

Libres: Representantes de otras ciudades ocuparon los primeros puestos, pero Julián Barbosa de Azul tuvo una notable actuación.

Senior: Gustavo Godoy de Azul obtuvo el segundo puesto, consolidando una gran participación.

Proyección a la final provincial

Los competidores que alcanzaron el primero y segundo puesto de cada categoría, así como las mejores damas, ganaron la posibilidad de representar a sus localidades en la final provincial de interligas, que tendrá lugar el próximo 17 de noviembre en Luján. Esta instancia promete reunir a los mejores ajedrecistas de la región, ofreciendo a los jugadores de Azul una oportunidad de destacar a nivel provincial y continuar elevando el nivel del ajedrez local.