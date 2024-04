Se llevó a cabo la Acampada Juvenil Diocesana en Alvear, conmemorando 30 años de este espacio de encuentro y fe para jóvenes de la región.

Más de 300 jóvenes provenientes de Azul, Tandil, Olavarría, Rauch, Roque Pérez, Bolívar y Saladillo, entre otras ciudades, se dieron cita bajo el lema "Que seamos todos uno". Durante el fin de semana, compartieron momentos de celebración, juegos, cantos, adoración y reflexión.

La Misa, presidida por Mons. Hugo Manuel Salaberry sj, fue un momento central de la Acampada. En su homilía, el obispo invitó a los jóvenes a formar amistades fuertes que los ayuden a elegir el bien y seguir al Señor.

El Equipo de Pastoral, integrado por jóvenes, adultos laicos, consagradas y miembros del clero, estuvo a cargo de la organización del evento, contando con la colaboración del Grupo Scout San José de Alvear y servidores voluntarios.

Los participantes destacaron la alegría y el compañerismo vivido durante la Acampada. "Me encantó, muy linda, ya que me pude abrir con mucha gente y me llevo muy lindos recuerdos", expresó uno de ellos.

La Acampada Juvenil Diocesana se consolida como un espacio de encuentro y crecimiento para la juventud de la región, fortaleciendo su fe y compromiso con la comunidad.