Sombra comparó a Colomé con Bertellys y afirmó que fue promocionada por Galli

Con el antecedente del actual mandatario que en 2015 ganó con el sello peronista y saltó al macrismo, el candidato del UxP, Nelson Sombra, tiene posibilidades de triunfar.

“Azul debe definir su sello identitario”, dice Nelson Sombra, hoy candidato a intendente de Unión por la Patria (UxP) en esa localidad ubicada sobre la intersección de las Rutas Nacionales N°3 y la N°226. Allí, en 2015 asumió Hernán Bertellys en nombre del Frente para la Victoria pero, a los pocos meses pegó el salto la macrismo y le dio un mazazo al peronismo local. Hoy, la candidata más votada en las PASO fue Natalia Colomé de Juntos por el Cambio (JxC), una figura promocionada por el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, que busca copar la ciudad.

Con el sello Podemos Azul, autodefinido como vecinalista, Colomé se alzó con casi 8.200 votos con la boleta pegada a la de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli y superó a Bertellys, que buscaba la reelección, y a Ramón Ortiz, ambos del team bullrichista. “¿Vecinalismo de qué?”, se pregunta Sombra sobre la propuesta de Colomé, que ahora integrará la lista de Patricia Bullrich. “Todos somos vecinos azuleños”, aclara.

La poco precisa identidad los habitantes de Azul, una ciudad en la que viven más de 70 mil personas, está presente en las reflexiones de Sombra y se evidencia en el ecosistema de candidatos del oficialismo local. Esta suerte de contradicción identitaria tuvo su pico expresivo en 2016, cuando el intendente electo, ganador de la interna del peronismo, anunció su pase a las fuerzas macristas bajo el ala de la ex gobernadora María Eugenia Vidal. Allí permaneció hasta la actualidad aunque llegó con una estructura desguazada, se quedó sin representantes propios en el Concejo Deliberante, y hasta su fiel ladero, Alejandro Vieyra, lo abandonó. Disminuido políticamente, obtuvo el tercer lugar las PASO de JxC.

La vencedora de las primarias amarillas tuvo un comportamiento, de mínima, similar al de Bertellys: si bien no abandonó su espacio político, fue absorbida por el cambiemismo de la mano del olavarriense Galli, quien busca expandir su control territorial sobre la séptima sección electoral. De esta manera, Azul se vuelve a encontrar con que su candidata más votada debió resignar su matriz de origen para, en este caso, emparentarse con Bullrich y que, además, está impulsada por un intendente ajeno al municipio. Su primera participación electoral en las legislativas de 2021 fue también el debut de su espacio. En aquel momento, y con boleta corta, Podemos Azul se quedó con el segundo lugar. En los spots de esos días, Colomé fomentaba el corte de boleta bajo la premisa: “el único compromiso que tenemos que cumplir es con vos, porque no vamos con nadie arriba”, en referencia a que su propuesta no iba acompañada por candidatos a nivel provincial y nacional, una ecuación que esta vez será diferente.

Su incorporación a las filas de JxC pone sobre la mesa otro tema sensible para la localidad, como lo es FANAZUL, la dependencia local de Fabricaciones Militares que fue cerrada durante el gobierno de Mauricio Macri, con Bullirch como parte de su gabinete. Aquellos días, entre 2017 y 2018, el PRO se borró de un plumazo más de 200 puestos de trabajo, un accionar que desató movilizaciones y un fuerte repudio de los azuleños, incluida una Colomé que por entonces era apenas una periodista de la comunidad. Hoy, la fábrica reabrió sus puertas de la mano de las gestiones tanto del gobierno nacional como del provincial.

La particularidad de que sea Galli quien empuje a Colomé al sillón de la intendencia de Azul, obliga al cuestionamiento sobre la gestión que pretende la candidata. El actual intendente de Olavarría se encuentra envuelto en dos casos de corrupción de gran complejidad: uno es la venta de terrenos ilegales de parte de sus funcionarios, que le costó a Diego Robbiani su puesto como secretario de Desarrollo Social; el otro es un escándalo por la malversación de fondos a través de tarjetas de asistencia alimentaria, que habrían sido usadas por funcionarios del gobierno de Galli.

Estas cuestiones empujaron a Galli, que también se encolumnó en el Larretismo, al tercer lugar en las PASO de Olavarría, detrás del candidato de UxP, Maximiliano Wesner, y la candidata de La Liberta Avanza (LLA), Carolina Arouxet. Para tomar dimensión de la caída en el apoyo a Galli, bien vale comparar el resultado de las dos últimas elecciones: entre 2019 y las PASO del pasado septiembre perdió alrededor de 17 mil votos.

La esperanza de tercios

Sombra, por su parte, asegura que cada vez que triunfó el peronismo fue producto de un “escenario de tercios”, tal como el actual, donde el sector radical está fraccionado del conservador. “Me siento cómodo de poder charlar con el radicalismo que le gusta discutir de política, que ve como uno de los peores enemigos a la antipolítica como Colomé o Luis Kletnicki de LLA”, segura el candidato peronista. La UCR se vio excluida del cierre de listas y el dirigente Jorge Ferrarello, quien fuera el ganador de las elecciones legislativas de 2021y anunció que competiría por la intendencia, quedó afuera incluso de la mesa de decisiones, lo que generó descontento en el sector.

Sombra espera poder revertir del comportamiento electoral de los vecinos de Azul, y es que dice: “tienen la costumbre de votar para que no gane otro, y no de apoyar a quien quieren que gane”. Y agrega: "Muchos me decían, 'yo voto a tal para que pierda tal, así también te es más fácil ganar'", cuenta. Con este escenario, el peronismo retuvo su promedio de 10 mil votos, alrededor 7.500 obtuvo LLA y un total de 18 mil fueron para JxC aunque “esa foto de 18, por esto de como vota la gente, no está consolidado”, subraya Sombra.

El candidato asegura que el principal desafío para la ciudad es construir su identidad: “Olavarría es industrial, Tandil es turístico, Azul hoy no tiene una definición y es una comunidad fragmentada”. Asegura también que esta condición se ve reflejada en los múltiples debates organizados por las diferentes instituciones que aglutinan porciones de la sociedad local como la Sociedad Rural, la promoción del quinto año de una escuela secundaria, la Universidad del Centro, el sindicato de municipales, o los industriales, porque lo hace "cada sector por su cuenta sin un eje en común". Y sintetiza: “Si hubiera una identidad podés hablar de un destino que lleva más allá de coyuntura”.

Abastecimiento energético y desarrollo

“Hoy podemos decir que, gane quien gane la elección, en conjunto con la Provincia hemos garantizado la repontencialización de Azul a partir de una obra que será histórica para nuestro desarrollo”. Así define Sombra la construcción del transformador de energía eléctrica que está encaminada, una obra bajo la órbita de la Subsecretaría de Energía bonaerense que demandó la inversión de 435 millones de pesos y cuya inauguración está prevista para 2025.

“A partir de este trabajo podemos pensar en empresas que puedan instalarse en nuestra localidad, porque hoy no cuentan con la energía”, remarca Sombra. A su vez, ese proyecto se conjuga con la implementación local del Programa Arriba Parque, que invertirá otros 60 millones de pesos en el Parque Industrial azuleño para incorporar un tendido eléctrico de media tensión.

Otro de los ejes que Sombra considera relevantes es el trabajo, porque el “estancamiento” de Azul llevó a que los jóvenes decidan irse de la ciudad. Afirma que el mayor empleador del distrito es la Municipalidad: “Es triste porque ves a los azuleños desmoralizados, como que se acostumbran a que ésta es la única ciudad posible, y eso se puede y hay que cambiarlo para tener una ciudad que los contenga”.

Advierte que el hecho de que “no haya nada para hacer” en la ciudad tiene como consecuencia el señalamiento negativo hacia la clase política por parte de los vecinos y construye discursos como los que hoy enarbola el candidato a presidente libertario, Javier Milei. “Acá tenemos las sierras más viejas del mundo y no hay transporte para recorrerlas, yo deseo que seamos un polo turístico, que seamos un puerto seco, que seamos un centro logístico para el mercado de la provincia y no que, con toda la producción de 640 mil hectáreas de campo, haya que comprar lechugas y tomates a 300 kilómetros”, señala. Y se lamenta: “Hoy los pibes que tienen que venir a estudiar a Azul desde Chillar o Cacharí, lo hacen a dedo”.

Para lograr estos objetivos, Sombra propone una reforma tributaria progresiva, ya que “toda demanda social amerita una respuesta económica y esa solución implica discusión política”, sintetiza. Al mismo tiempo, deja en claro su postura: “Quién tiene que aportar para este desarrollo que hace tiempo que no se da, es la cuestión.”

Desde su perspectiva, lo que diferencia a una gestión de otra es la actitud pro activa a la hora de encontrar soluciones y pone como ejemplo lo sucedido con las tierras que pertenecían a la Caja de Jubilados de la Policía Bonaerense: “Acá había cuatro manzanas sin un aparente proyecto, pero me junté con el directorio de la Caja y con el administrador del Instituto de la Vivienda de la provincia, Diego Menéndez, y resulta que por un trámite estaba todo parado y hoy se van a construir 57 viviendas para la policía”, concluye.

Ingresar a la Nota de Página 12