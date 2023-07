Se presentará “La Emperatriz Rebelde” en el López Claro

En este caso, se proyectará la película “La Emperatriz Rebelde “. El encuentro será el jueves 13 a las 19 en la sede del museo -Av. Mitre 410-.

Al respecto, la Asociación Amigos del Museo López Claro estipuló el costo de la entrada para socios en $500 y no socios $700.

Se invita a la comunidad a una nueva edición de este ciclo que de manera ininterrumpida continúa desarrollándose en el museo de arte de nuestra ciudad.

Sinopsis de la película

Título original: Corsage. Producción: Francia, Austria, Alemania, Luxemburgo. Dirección Marie Kreutzer. Intérprete: Vicky Krieps. Versión original con subtítulos. Duración 1h.54 minutos.

Durante la segunda mitad del Siglo XIX en Europa una emperatriz del Imperio Austro-Húngaro demasiado moderna para su contexto. Al cumplir los 40 años es considerada fuera de la juventud y decide demostrar a la corte y a quienes la critican que es una persona en plena vitalidad.

Isabel acaba de cumplir sus cuarenta años, edad que la convierte automáticamente en mayor para la época. Ella no soporta los protocolos, no está de acuerdo en cómo educan a sus hijos, no parece guardar un gran amor por su marido aunque sí una cierta complicidad que les acerca a una relación puramente amistosa.

Dirigida por la cineasta Marie Kreutzer (1977), nacida en Austria, debutó en 2011 y cuenta al presente con 5 largometrajes y varios cortos en su filmografía. Protagonizada por una de las actrices jóvenes más prestigiosas entre las surgidas en la última década: Vicky Krieps (1983), nacida en Luxemburgo, la película ha sido muy bien recibida desde su estreno en el festival de Cannes.