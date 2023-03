Convocatoria para participar de los Juegos Bonaerenses 2023

En este sentido, se podrá participar a partir de los 11 años en categorías juveniles, desde los 18 en universitarios, desde los 12 en personas con discapacidad y trasplantadas y de 60 años en adelante en adultos mayores.

La inscripción estará abierta hasta el 30 de abril, ya que la etapa local será durante mayo y junio. Luego, la fase regional está prevista para julio y agosto, mientras que la gran final provincial se desarrollará del 15 al 20 de septiembre en Mar del Plata.

Como novedad para este año, está la incorporación de dos deportes mixtos –con varones y mujeres–, fútbol 7 para sub 13 y 6º año de primaria y sóftbol sólo para 6º de primaria, en ambos casos en modalidad escolar.

Asimismo, se proponen tres disciplinas bajo la nueva modalidad inter-generación, donde se competirá en parejas mixtas o del mismo sexo conformadas por una persona menor de 18 años y otra mayor de 60. Se trata de truco, tejo y orientación.

Por otro lado, habrá una serie de disciplinas deportivas que clasificarán para la Copa Buenos Aires, evento clasificatorio para los Juegos Nacionales Evita. Se trata de básquetbol 5 vs 5, handball, beach handball, hockey seven, cestoball, rugby seven, fútbol 11, vóleibol, fútbol 7 mixto, beach vóley, futsal y básquet 3x3, todas ellas en juveniles; y ajedrez, newcom “A”, orientación, sapo, pádel, tejo “A”, tenis de mesa “A” y truco mixto en adultos mayores.

Deportes

En total, serán 37 deportes convencionales que estarán en competencia: acuatlón, ajedrez, atletismo, bádminton, básquetbol, básquetbol 3x3, beach vóley, bonaerenses en carrera, cestoball, cestoball 3x3, futsal, fútbol 5 femenino, fútbol 7 mixto, fútbol 11, fútbol tenis, fútbol playa, gimnasia artística, handball, handball playa, hockey, natación, pádel, patín, pelota, rugby, sóftbol, tenis, tenis de mesa, vóleibol, automovilismo (karting), canotaje, golf, judo, lucha, skate, taekwondo y tiro.

En tanto, estará también la posibilidad de anotarse en triatlón de robótica y en deportes electrónicos, donde se podrá participar con un equipo en League of Legends (LOL) o de manera individual tanto en Clash Royale como en FIFA.

A su vez, los adultos mayores tendrán como opciones bochas, bonaerenses en carrera, caminata, coreografía, fútbol tenis, natación, newcom, orientación, pádel, pelota, pentatlón, pesca, tejo, tenis, tenis de mesa, ajedrez, burako, chinchón, damas, escoba de 15, lotería, mus, sapo, taba y truco.

Para las personas con discapacidad, se jugará atletismo, básquet 3x3 sobre silla de ruedas, boccia, bonaerenses en carrera, fútbol, goalball, natación, parabádminton, tenis de mesa y vóley sentado.

Por último, las personas trasplantadas podrán inscribirse en atletismo (1.500 metros), natación 50 metros libres y tenis de mesa, en todos los casos con categorías para todas las edades.

Cultura

En el área de Cultura, las disciplinas juveniles por las que se podrá optar son arte circense, artes plásticas (dibujo, objeto artístico, pintura o mural), cocineros bonaerenses (plato principal o postre), conjunto musical de cumbia, danzas folclóricas, danza tango, fotografía, freestyle rap, literatura (cuento o poesía), malambo, música rock (grupal), solista vocal, stand up, teatro y videominuto.

Asimismo, los adultos mayores podrán anotarse en artes plásticas (dibujo, objeto artístico o pintura), cocineros bonaerenses (plato principal o postre), danzas folclóricas, danza tango, fotografía, literatura (cuento o poesía), solista vocal y teatro.

En personas con discapacidad, las posibilidades son danza teatro grupal, danzas folclóricas pareja, más las individuales: dibujo, fotografía, malambo, narración oral, pintura y solista vocal (discapacidad intelectual).

Finalmente, la categoría universitarios inscribirá en artes plásticas (dibujo, objeto artístico o pintura), fotografía, freestyle rap, solista vocal, stand up y videominuto.

Informes e inscripción

Quienes deseen inscribirse u obtener mayor información sobre las disciplinas deportivas en cualquiera de sus categorías deberán dirigirse a la sede de la Dirección de Deportes, Avenida 25 de Mayo 647, teléfono 431752, email [email protected]

En tanto, para las actividades culturales la atención será en la Dirección de Cultura –calle San Martín 425, planta alta–, teléfono 424784, email [email protected]

En ambos casos, también podrá consultarse el sitio oficial www.juegos.gba.gob.ar.