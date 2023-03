Repudian un proyecto elaborado por los concejales Mansilla y Ortíz

Las organizaciones sindicales abajo firmantes repudiamos enérgicamente el proyecto de ordenanza presentado por los Concejales de Junto por el Cambio, Lucio Mansilla y Ramiro Ortiz que propone la derogación del convenio de adhesión obligatoria para el personal municipal al Instituto Obra Medico Social Asistencial (I.O.M.A)

Con esto, claramente se vulneraría el derecho a la salud, derecho humano fundamental, concretando un ataque a nuestra Obra Social IOMA, que es la Obra social de los trabajadores desfinanciando así su sostenimiento.

Es irresponsable por parte de dichos concejales proponer la desafección de las y los trabajadores municipales de IOMA bajo pretexto falso de que "El servicio es deficiente para los trabajadores y además hay atraso en los pagos a prestadores".

No es cierto como sostienen en sus considerandos que IOMA no aumenta los honorarios profesionales y no paga en tiempo y forma.

Cabe destacar que nuestra Obra Social sostiene un sistema SOLIDARIO, donde todos reciben la misma prestación independientemente de su salario.

El discurso sobre la libre elección, como argumento para poner fin a los convenios, resulta una falacia, la “canasta de prestaciones” ofrecida por las prepagas, está sujeta a las leyes del mercado y de acuerdo a políticas de aseguramiento, donde la cobertura depende de la cuota.

Este tipo de definiciones, tienen un carácter político que atenta contra nuestra Obra Social desfinanciándola, dejando en un estado de desamparo a trabajadores y trabajadoras, sin posibilidad de responder a las necesidades de salud y poniéndolos en muchos casos en riesgo concreto.

No se trata de un hecho aislado y sin intencionalidad política, ya que varios municipios con igual signo partidario anuncian similares definiciones.

Frente a esto, los gremios estatales, reafirmamos nuestra decisión de defender a nuestra Obra Social IOMA de cualquier intento de desguace, defendiendo el derecho a la salud de trabajadores y trabajadoras. Prensa ATE

Rubén Rodríguez - Secretario General SOEMPA

Alejandra Egoscuadra - Secretaria General SUTEBA

Rita Bertolotti - Secretaria Gremial SOEME

Vanina Zurita – Secretaria de Formación de ATE Pcia. de Bs. As. Y Coordinadora del Consejo Consultivo del IOMA

Irene Lagos – Secretaria Gral. UDOCBA

Eduardo Bercovich – Secretario Gral. ATE Seccional Azul

Miguel Corezza – Secretario Adm. Actas. Leg. y Est. ATE Seccional Azul

Luciano Salinas – Secretario Gral. FEB