Comenzó a dictarse el Curso de Gestión Empresarial del Programa Empleo Independiente

El mismo es dictado bajo la tutoría del Licenciado en Administración de Empresas y Comercio Exterior Santiago Vitale, y la asistencia técnica del equipo de trabajo del área de empleo.

El programa tiene por objetivo impulsar la inserción laboral de trabajadores desocupados que se propongan emprender actividades productivas de manera independiente, promoviendo su inserción laboral y/o mejora en la calidad del empleo, mediante el apoyo al desarrollo y formalización de emprendimientos productivos.

La asistencia técnica de la línea de Promoción de Empleo Independiente comprende las siguientes prestaciones:

• Curso de Gestión Empresarial (CGE)

• Apoyo para la formulación de un proyecto

• Acompañamiento en la implementación de un emprendimiento

• Encuentros de sensibilización sobre derechos y obligaciones de los trabajadores independiente.

La asistencia económica de la línea Empleo Independiente, comprenderá las siguientes prestaciones: una ayuda económica no remunerativa durante la asistencia al CGE, y el proceso de formulación del proyecto, un subsidio no reembolsable para la formación del capital inicial y una ayuda económica mensual no remunerativa durante la primera etapa de implementación del emprendimiento.