Comunicado de Griselda Altamirano

Comunicado: “Ya recuperada de la huelga de hambre y con las fuerzas necesarias para avanzar en el pedido de justicia por mi hermano Matías, inocencia que defenderé hasta el final, y recorreré las distancias que sean necesarias. Utilizaré el tiempo de mi vida que sea, sacrificaré lo poco y lo mucho que tengo. Porque defender a mi hermano no es solo defender a un ser querido. Defender a mi hermano es enfrentar a un sistema injusto y opresor que nos quiere de rodillas. No voy a dejar de luchar por él, como no dejaría de luchar por ningún compañero. Irán cambiando las formas y los métodos pero nunca se deja tirado a uno de los nuestros. Nunca nos resignamos a la injusticia. Voy a defender tu verdad, tu inocencia, tu decencia y tu buen nombre. Como voy a defender a tu familia hasta que regreses para seguir cuidándolos vos.

Rumbo a la Cámara de Casación Penal en La Plata a esperar que admitan el recurso de apelación presentado la semana pasada en Azul y demorado por la Cámara en esa instancia”.