Vinieron de Lomas de Zamora a cazar de manera ilegal y fueron infraccionados

Personal policial del Comando de patrullas rural constató que, en el Establecimiento rural El Ahorro, dentro de un campo de propiedad privada había 3 hombres cazando con 7 perros galgos.

Agentes uniformados procedieron a identificarlos como Walter Ezequiel Olivera de 29 años, Walter Daniel Luna de 42 años, y Lucas Ezequiel Vallejos de 26 años, todos oriundos de Lomas de Zamora, quienes al ser requisados tenían en su poder: 10 liebres tipo europeas muertas.

Se les solicitó el permiso de caza o el permiso del dueño del campo para entrar dentro de la propiedad privada, y no contaban con ninguna de las dos documentaciones. Por esa razón, se les labró la correspondiente acta de infracción al artículo 268, 273 Inc. K y 277 inc. A de la Ley 10081, en la causa que interviene el Ministerio de desarrollo agrario de la provincia de Buenos Aires.

En cuanto a los 7 perros galgos de diferentes pelajes fueron devueltos a sus dueños, y las presas debidamente cremadas.