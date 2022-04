El intendente municipal Hernán Bertellys –acompañado por funcionarias de la Subsecretaría de Cultura, Educación y Deportes- estuvo presente en uno de los entrenamientos de la Escuela Municipal de Hockey, en este caso del equipo femenino avanzado que participa en la Liga local. En la ocasión el jefe comunal dialogó con docentes y jugadoras sobre el desarrollo de la actividad y los desafíos deportivos que tienen para el presente año.

Cabe destacar que el espacio cuenta con categorías para adultos, Sub 8, Sub 10, Sub 12, Principiantes y Avanzados.

Al respecto, el mandatario expresó que "estamos muy orgullosos de haber podido impulsar desde la gestión un espacio deportivo tan importante, una necesidad de la comunidad que vemos reflejada en la gran cantidad de alumnos y alumnas que concurren, llegando a una matrícula de más de 100 jugadores”.

“Realmente muy contentos justamente por el crecimiento que ha tenido durante tan poco tiempo, así que vamos a continuar impulsando esta escuela fuertemente desde la comuna”, afirmó.

Por su parte, el profesor Nicolás Canelo informó que "tenemos una gran concurrencia de chicos y chicas así que ya tenemos todas las categorías conformadas así que vamos a jugar en la liga local”.

Finalmente Estefanía Scarcella, capitana de este grupo, destacó la importancia de la unidad como equipo y de los entrenamientos para poder estar a la altura de los campeonatos que tienen por delante.