Azul sede del atletismo nacional

Con un gran marco de participantes de distintos puntos del país, la semana pasada se realizaron en Azul dos campamentos de atletismo de manera simultánea; uno de lanzadores y otro de medio fondo y marcha, ambos organizados por la comuna.

Entre los atletas, se destacó la presencia del campeón olímpico de la juventud Nazareno Sasia y hubo representación de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, Misiones, Jujuy, Chaco, La Rioja, Neuquén, La Pampa y Buenos Aires.

A su vez, las categorías que participaron abarcaron sub 20, sub 18, sub 16 y sub 14 -sólo en medio fondo y marcha-, en tanto que también hubo preparación para los atletas que integran el programa del ENARD de cara a los Juegos Odesur de la Juventud a realizarse este año en Rosario.

En lo que fue su 9ª edición, el Campus Azul de Lanzadores “Germán Lauro” reunió a unos 70 jóvenes junto a 15 entrenadores, mientras que para el encuentro de medio fondo y marcha atlética –que por primera vez tuvo lugar en Azul–, asistieron 35 atletas y ocho entrenadores.

En ambos casos, los distintos entrenadores compartieron el trabajo en las diferentes pruebas con ejercicios metodológicos, correcciones técnicas y charlas específicas. Al respecto, sobresalió la presencia de Andrés Charadia, quien brindó una masterclass en lanzamiento de martillo.

Asimismo, entre los organismos que hicieron posible ambos campamentos, estuvieron la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) a través de su área de lanzamientos, el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) y la Federación Atlética de la Provincia de Buenos Aires.

Resultados destacados

Respecto de los torneos complementarios, entre los ganadores estuvo el atleta local Juan Arriéguez y se incluyeron también a competidores como el entrerriano Nazareno Sasia en disco, el marplatense Lautaro Vouilloz en lanzamiento de martillo y los tordillenses Jenaro Aldaz y Milagros Rosas en lanzamiento de jabalina.

También estuvieron la misionera Anahí Korniejczuk en lanzamiento de bala y la neuquina Giuliana Baigoria en lanzamiento de martillo.

En medio fondo y fondo, destacaron los resultados de Tomás y Germán Vega en 3.000 metros, el juniense Uriel Muñoz en 600 y 3.000 metros, el dolorense Valentín César en 1200metrosyel pinamarense Salvador Lucero en 600 y 1.200.